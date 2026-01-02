Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Είμαι πολύ τυχερή»

  • Η Μαρία Σάκκαρη έκανε δηλώσεις μετά τον αγώνα της, αναφερόμενη στον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
  • «Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο και τον αγαπώ και με αγαπά και εκείνος, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο», δήλωσε η τενίστρια.
  • Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup, τονίζοντας ότι «Δούλεψα πολύ στην preseason, είχα την ευκαιρία να πάρω αυτούς τους πόντους».
Δηλώσεις μετά τον αγώνα έκανε η Μαρία Σάκκαρη και πέραν από τα αγωνιστικά αναφέρθηκε και στον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 

«Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο και τον αγαπώ και με αγαπά και εκείνος, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο» ενώ ευχαρίστησε τον δημοσιογράφο για τα συγχαρητήρια για τον αρραβώνα.

«Δούλεψα πολύ στην preseason, είχα την ευκαιρία  να πάρω αυτούς τους πόντους» είπε.

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.

Δείτε το βίντεο:

 

