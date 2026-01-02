Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του κοκαΐνη και συνελήφθη

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στα Ιωάννινα ο πατέρας ανήλικου, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
  • Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση κοκαΐνης.
  • Από την έρευνα προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ, ο συλληφθείς πατέρας προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.
Συνελήφθη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ο πατέρας ανήλικου, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου για έκθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση κοκαΐνης.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31-12-2025), ο συλληφθείς πατέρας του ανηλίκου, βρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

