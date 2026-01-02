ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Σύνοψη από το

  • Στο 8,2% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έναντι 9,7% τον Νοέμβριο του 2024. Το ποσοστό ήταν επίσης μειωμένο σε σχέση με το 8,6% του Οκτωβρίου 2025.
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε 13,6%.
  • Οι απασχολούμενοι έφτασαν τα 4.406.148 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ανεργία

Στο 8,2% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Νοέμβριο του 2024 και του 8,6% τον Οκτώβριο του 2025. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (3,4%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,6% από 12,3% τον Νοέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 6,3% από 7,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,6% από 21,2% τον Νοέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (0,9%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.937.797 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 (2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 (0,9%).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

S&P Global: Βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Δεκέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας

Θεοφάνια: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:30 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 9 Ιανουαρίου

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιού...
08:23 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πώς λειτουργούν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει με τις τράπεζες

Λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά τα καταστήματα αλλά και ορισμένα σούπερ μ...
07:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ακίνητα: Πώς θα φορολογηθούν το νέο έτος τα εισοδήματα από ενοίκια – Οι φοροαπαλλαγές για τις «κλειστές» κατοικίες, ο ΕΝΦΙΑ και οι ανακαινίσεις

Νέο φορολογικό καθεστώς, με σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκ...
07:34 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του  Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πρι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι