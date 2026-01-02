Η Γη της Ελιάς – Spoiler: Ο Παυλής βάφει τα χέρια του με αίμα

Συνταρακτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς Η Γη της Ελιάς, με τον Παυλή να αποκαλύπτει μια σκοτεινή και ακραία πλευρά του εαυτού του. Ο ήρωας θα φτάσει στα άκρα, καθώς η αγάπη του για τη Δάφνη θα τον οδηγήσει σε πράξεις που κανείς δεν περίμενε.

Όλα αλλάζουν όταν ο Μανώλης του αποκαλύπτει την αλήθεια για όσα έχει περάσει η Δάφνη, ανατρέποντας όσα μέχρι τότε πίστευε. Η συνειδητοποίηση αυτή τον συνθλίβει και τον γεμίζει ενοχές για τη στάση που είχε κρατήσει απέναντί της. Συντετριμμένος, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη και να της δώσει ξανά χώρο στη ζωή του.

Οι δυο τους έρχονται ξανά κοντά, αφήνοντας πίσω παρεξηγήσεις και πόνο, με τη σχέση τους να αποκτά νέα δυναμική. Όμως η ηρεμία δεν κρατά για πολύ. Η Δάφνη τού αποκαλύπτει ποιοι ήταν οι άντρες που την κακοποίησαν και τότε ο Παυλής χάνει κάθε έλεγχο.

Αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση και να αποδώσει τη δική του «δικαιοσύνη», κινείται εναντίον τους, βάφοντας κυριολεκτικά τα χέρια του με αίμα. Οι εξελίξεις που ακολουθούν θα είναι καταιγιστικές, με τον Παυλή να δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό από ποτέ, ενώ η αγάπη του για τη Δάφνη τον οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια.