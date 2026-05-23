Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Ατύχημα για την ηθοποιό μέσα στο σπίτι της – Τι συνέβη

Εύη Κατσώλη

Ατύχημα μέσα στο σπίτι της είχε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η οποία προσφάτως γιόρτασε και την ονομαστική της εορτή.

Η  ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ανάρτηση στο Instagram ότι τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα, χτύπησε πάνω σε ένα μπαούλο που βρίσκεται στο χολ, με αποτέλεσμα να υποστεί ρωγμώδες κάταγμα σε δύο δάχτυλα του αριστερού της ποδιού.

Η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ρωγμώδες κάταγμα. Γιατί; Γιατί το μπαούλο στο χωλ μου την έπεσε σφόδρα. Χρόνια πολλά ξαναείπαμε;»

 

 

