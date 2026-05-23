Ισπανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Πέδρο Σάντσεθ – Ζητούν την παραίτησή του για τα σκάνδαλα διαφθοράς

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ σήμερα, κατά τη διάρκεια ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.

𝐓𝐄𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐎𝐔𝐒𝐀𝐍𝐃𝐒 𝐅𝐋𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐄𝐃𝐑𝐎 𝐒𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄𝐙 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐔𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 𝐈𝐍 “¡𝘚á𝘯𝘤𝘩𝘦𝘻, 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘪ó𝘯 𝘺𝘢!” — “𝘚á𝘯𝘤𝘩𝘦𝘻, 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯 𝘯𝘰𝘸!” — 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘵… pic.twitter.com/W6DDUgTzZP — M.A. Rothman (@MichaelARothman) May 23, 2026

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.



Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της Σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

🇪🇸 PEDRO MUST GO— Tens of thousands rallied in Madrid demanding Spanish PM Pedro Sánchez resign amid mounting corruption scandals tied to his Socialist Party allies. Protesters carried banners reading “Resignation of the socialist mafia,” while opposition leaders from the… pic.twitter.com/GK2j2cWLCV — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 23, 2026

Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική.

🚨 URGENT – MADRID SOUS TENSION 🇪🇸

Manifestation monstre ce samedi contre le Premier ministre socialiste. Ambiance électrique : les équipes et caméras de la télévision publique RTVE ont été littéralement chassées par la foule en colère.

Dans les rues, deux slogans clés résonnent… pic.twitter.com/p00EDBMOZT — GDams (@Gdams70) May 23, 2026



Ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη (19/5/2026), πως ο Σοσιαλιστής πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.