Ισπανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Πέδρο Σάντσεθ – Ζητούν την παραίτησή του για τα σκάνδαλα διαφθοράς

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Ο Πέδρο Σάντσεθ
Πριν λίγο καιρό είχε κατηγορηθεί και η σύζυγός του για διαφθορά
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ σήμερα, κατά τη διάρκεια ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.

 

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.

 


Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της Σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

 

Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική.

 


Ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη (19/5/2026), πως ο Σοσιαλιστής πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Πάνω από 41.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Airbnb: Ποια εισοδήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Σοφία Ζαχαράκη: Διευκρινίσεις για τους διορισμούς εκπαιδευτικών – Τι είπε για τις νέες φοιτητικές εστίες

Windows: Πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης στο Zoom – Απλά βήματα

Το μυστήριο πίσω από τις υπέρλαμπρες σουπερνόβα και η καρδιά του magnetar
περισσότερα
17:42 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Financial Times: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται διαμεσολαβητές, ...
17:06 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχτηκε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Alim Karaca

Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Alim Karaca, δέχτηκε ένοπλη επίθεση στην Τουρκία. Ο δήμαρχος που τραυμ...
16:59 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ μετά το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Στολίσκου για τη Γάζα»

Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ...
16:42 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Βιβλίο-«φωτιά» για τη Μπριζίτ Μακρόν: «Αυτή δεν πρόκειται να έρθει στο Ελιζέ» – Αποκαλύψεις για τις εκρήξεις ζήλιας της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας

Ένα νέο αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή του Εμμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν,  θα έρθει στο φως...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν