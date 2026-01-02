Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ το τελευταίο 24ωρο – Πόσοι οδηγοί εντοπίστηκαν πάνω από το όριο

Mε αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και τις τελευταίες 24 ώρες οι σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ της Τροχαίας. Στην Αττική από τις 6 χθες το πρωί έως τις 6 σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν 5.531 έλεγχοι.

Συνολικά 17 οδηγοί εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο. Για τους 7 το αλκοολόμετρο έδειξε 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα ενώ άλλοι 5 εντοπίστηκαν με ποσοστό 0,41.

Δεν υπήρξαν συλλήψεις αφού κανένας οδηγός δεν εντοπίστηκε πολύ μεθυσμένος, σύμφωνα με το ERTNews.

Όλες τις ημέρες των ελέγχων – από την παραμονή των Χριστουγέννων έως σήμερα το πρωί- τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρξε συμμόρφωση αφού ήταν μικρό το ποσοστό εκείνων που εντοπίστηκαν να οδηγούν, έχοντας καταναλώσει αλκοολούχα ποτά πάνω από το όριο.