Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ το τελευταίο 24ωρο – Πόσοι οδηγοί εντοπίστηκαν πάνω από το όριο

Σύνοψη από το

  • Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ της Τροχαίας συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5.531 έλεγχοι από τις 6 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως τις 6 το πρωί της τρέχουσας.
  • Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, 17 οδηγοί εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο. Ειδικότερα, 7 από αυτούς βρέθηκαν με 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και 5 με ποσοστό 0,41.
  • Δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, καθώς κανένας οδηγός δεν εντοπίστηκε πολύ μεθυσμένος, σύμφωνα με το ERTNews. Η Τροχαία αναφέρει πως σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρξε συμμόρφωση από τους οδηγούς καθ’ όλη την περίοδο των εορτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αλκοτέστ τροχαία

Mε αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και τις τελευταίες 24 ώρες οι σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ της Τροχαίας. Στην Αττική από τις 6 χθες το πρωί έως τις 6 σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν 5.531 έλεγχοι.

Συνολικά 17 οδηγοί εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο. Για τους 7 το αλκοολόμετρο έδειξε 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα ενώ άλλοι 5 εντοπίστηκαν με ποσοστό 0,41.

Δεν υπήρξαν συλλήψεις αφού κανένας οδηγός δεν εντοπίστηκε πολύ μεθυσμένος, σύμφωνα με το ERTNews.

Όλες τις ημέρες των ελέγχων – από την παραμονή των Χριστουγέννων έως σήμερα το πρωί- τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρξε συμμόρφωση αφού ήταν μικρό το ποσοστό εκείνων που εντοπίστηκαν να οδηγούν, έχοντας καταναλώσει αλκοολούχα ποτά πάνω από το όριο.

