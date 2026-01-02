Προπονητής γυμναστικής με 18 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει ένα μυστικό που διευκολύνει την απώλεια βάρους: «Το 95% των ανθρώπων το αγνοεί»

  • Ένας προπονητής γυμναστικής με 18 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει το μυστικό που διευκολύνει την απώλεια βάρους: οι φυτικές ίνες είναι ο απόλυτος σύμμαχος στο αδυνάτισμα.
  • Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού σε φυτικές ίνες, με τον ειδικό να επισημαίνει ότι «το 90% των ανθρώπων δεν λαμβάνει ούτε το ελάχιστο (25 γρ.)».
  • Οι φυτικές ίνες προκαλούν αίσθημα κορεσμού με λιγότερες θερμίδες, επιβραδύνουν την πέψη και ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στο αδυνάτισμα.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Προπονητής γυμναστικής με 18 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει ένα μυστικό που διευκολύνει την απώλεια βάρους: «Το 95% των ανθρώπων το αγνοεί»
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Γιατί οι περισσότερες δίαιτες αποτυγχάνουν παρά το θερμιδικό έλλειμμα; Ένας fitness coach με 18 χρόνια εμπειρίας υποστηρίζει ότι το «κλειδί» της επιτυχίας βρίσκεται σε ένα συστατικό που οι περισσότεροι αγνοούν. Ανακαλύψτε γιατί οι φυτικές ίνες είναι ο απόλυτος σύμμαχος στο αδυνάτισμα και ποιες τροφές θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στην ιδανική ποσότητα για άμεσο κορεσμό και καύση λίπους.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 86 κιλά και έχτισε μυϊκή μάζα: «Η πρωτεΐνη είναι η βασίλισσα, αλλά και οι φυτικές ίνες είναι πολύ σημαντικές»

Το μυστικό που διευκολύνει το αδυνάτισμα και οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικό

Η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής είναι το πιο σημαντικό βήμα για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Για να χάσουμε βάρος, πρέπει να δημιουργήσουμε θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή να καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες από όσες καίμε. Ωστόσο, το να τρώμε απλώς λιγότερο είναι δύσκολο, καθώς προκαλεί πείνα, απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο και άλλα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον fitness coach Raj Ganpath, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού σε φυτικές ίνες, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τόσο την υγεία όσο και την προσπάθεια για απώλεια βάρους.

Φυτικές ίνες: 4 τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη μέσω της διατροφής

Ενώ το σώμα μας χρειάζεται καθημερινά 25 γρ. έως 40 γρ. φυτικών ινών, ο ειδικούς επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα: «Το 90% των ανθρώπων δεν λαμβάνει ούτε το ελάχιστο (25 γρ.), ενώ μόλις το 1% φτάνει την ιδανική ποσότητα (40 γρ.)».

Πώς οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην απώλεια βάρους

Οι φυτικές ίνες είναι ο απόλυτος σύμμαχος στον αδυνάτισμα για τους εξής λόγους:

  • Προκαλούν αίσθημα κορεσμού με λιγότερες θερμίδες
  • Επιβραδύνουν την πέψη
  • Μειώνουν την όρεξη
  • Βελτιώνουν την υγεία του εντέρου
  • Ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες πηγές φυτικών ινών (ανά μερίδα 1 φλιτζανιού), σύμφωνα με τη Mayo Clinic:

  • Φάβα βρασμένη 16,0 g
  • Φακές βρασμένες 15,5 g
  • Μαύρα φασόλια βρασμένα 15,0 g
  • Φασόλια (λευκά) κονσέρβα 13,0 g
  • Σπόροι Chia (28 γραμμάρια) 10,0 g
  • Αρακάς βρασμένος 9,0 g
  • Σμέουρα (Raspberries) 8,0 g
  • Μακαρόνια ολικής αλέσεως 6,0 g
  • Κριθάρι μαγειρεμένο 6,0 g
  • Αχλάδι (1 μέτριο) 5,5 g

 

