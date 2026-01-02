Πάουελ και Μάξεϊ οδήγησαν σε νίκες Χιτ και Σίξερς

  • Οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας των Ντιτρόιτ Πίστονς με 118-112, με τον Νόρμαν Πάουελ να σημειώνει 36 πόντους. Η νίκη αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική για τους Χιτ.
  • Οι Χιούστον Ρόκετς ήταν καταιγιστικοί στη Νέα Υόρκη, διαλύοντας τους Μπρούκλιν Νετς με 120-96, φτάνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους. Ο Άμεν Τόμπσον ηγήθηκε επιθετικά με 23 πόντους.
  • Στο Ντάλας, ο Ταϊρίς Μάξεϊ οδήγησε τους Φιλεδέλφεια 76ερς σε εκτός έδρας νίκη με 123-108 επί των Μάβερικς, σημειώνοντας 34 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ. Οι Μάβερικς γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική τους ήττα.
Με πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους με επτά τρίποντα, οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας των πρωτοπόρων της Ανατολής Ντιτρόιτ Πίστονς με 118-112 και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες σε έναν αγώνα μπάσκετ που τα είχε όλα.

Ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ πρόσθεσε 19 πόντους από τον πάγκο, ο Άντριου Γουίγκινς είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για το Ντιτρόιτ, ο Κέιντ Κάνιγχαμ ξεχώρισε με 31 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, όμως οι Πίστονς γνώρισαν την τρίτη ήττα τους στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να αγωνίζεται μόλις 18 λεπτά λόγω διαστρέμματος στον δεξιό αστράγαλο.

Την ίδια ώρα, οι Χιούστον Ρόκετς ήταν καταιγιστικοί στη Νέα Υόρκη, διαλύοντας τους αποδεκατισμένους Μπρούκλιν Νετς με 120-96. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 22 πόντους και 11 ασίστ απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, με τον Άμεν Τόμπσον να ηγείται επιθετικά με 23 πόντους (10/12 σουτ). Ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 20 πόντους, οι Ρόκετς σούταραν με 57,3% εντός πεδιάς και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 45-27, φτάνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους.

Στο Ντάλας, ο Ταϊρίς Μάξεϊ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα της γενέτειράς του, οδηγώντας τους Φιλεδέλφεια 76ερς σε εκτός έδρας νίκη με 123-108 επί των Ντάλας Μάβερικς. Ο γκαρντ των Σίξερς σημείωσε 34 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, με τον Τζόελ Εμπίντ να προσθέτει 22 πόντους και τον Κουέντιν Γκράιμς 19 με 5/7 τρίποντα. Για το Ντάλας, ο Μαξ Κρίστι είχε 18 πόντους, ο Άντονι Ντέιβις 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, σε ένα ματς που σήμανε την τέταρτη διαδοχική ήττα των Μάβερικς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

