Ιωάννινα: Σε πολύωρη επέμβαση υποβλήθηκε ο 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο στο κεφάλι στην Πρέβεζα – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

  • Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στον δήμο Ζηρού της Πρέβεζας από τον πυροβολισμό ενός 16χρονου στο κεφάλι από ατύχημα.
  • Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν ο 16χρονος, κρατώντας κυνηγετικό όπλο, γλίστρησε στην αυλή του σπιτιού του και το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στην Πρέβεζα, στον δήμο Ζηρού, σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον πυροβολισμό ενός 16χρονου στο κεφάλι από ατύχημα. Το παιδί αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων χθες το μεσημέρι, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του τύπου φλόμπερ και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

