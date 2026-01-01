Ιωάννινα: Στο χειρουργείο ο 16χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό – Κρίσιμη η κατάστασή του

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό, σε χωριό του Δήμου Ζηρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost, ο ανήλικος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για επέμβαση. Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να δίνουν μεγάλη μάχη για να σώσουν τη ζωή του παιδιού.

Το αγόρι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, όμως, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στα Ιωάννινα.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανήλικος, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας του συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του και με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η τοπική αστυνομική υπηρεσία.