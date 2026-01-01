Αταμάν: Από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός – Θα κρατήσουμε τον Φαρίντ μέχρι το τέλος της σεζόν

Σύνοψη από το

  • Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι «μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα» και εξέφρασε τον μεγάλο σεβασμό του για τον αντίπαλο.
  • Ο Τούρκος τεχνικός επιβεβαίωσε την παραμονή των Φαρίντ και Γιούρτσεβεν στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, τονίζοντας τη συμβολή τους.
  • Ο Αταμάν αποκάλυψε ότι τόνισε στους παίκτες του πως «δεν κερδίσαμε ποτέ στην Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό» τα τελευταία δύο χρόνια, δίνοντας το σύνθημα για ένα σκληρό αγώνα.
Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της Euroleague, αλλά όχι μόνο, μίλησε ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού.

Ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας συνολικά και των κάποιων παικτών του ειδικότερα, επιβεβαίωσε την παραμονή των Φαρίντ και Γιούρτσεβεν μέχρι το τέλος της σεζόν κι έδωσε το τόνο για τη γιγαντομαχία του ΟΑΚΑ.

«Καλή χρονιά σε όλους, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο που μας ακολουθεί, σε όλη την Ευρωλίγκα και στους οπαδούς. Η ομάδα είναι καλά. Θα είμαστε έτοιμοι γι΄ αυτόν τον αγώνα, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι για εμένα μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα», είπε ο έμπειρος τεχνικός.

«Η αλήθεια είναι ότι είπα στους παίκτες μου πως αυτά τα δύο χρόνια κατακτήσαμε την Ευρωλίγκα, πήραμε τον τίτλο, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο, αλλά δεν κερδίσαμε ποτέ στην Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θα είναι σίγουρα ένας σκληρός αγώνας», συνέχισε ο Αταμάν.

Όσο για την κατάσταση των αθλητών του; «Ο Γκραντ έχει έναν μικροτραυματισμό, οπότε τον προφυλάξαμε σήμερα στην προπόνηση. Νομίζω ότι αύριο πρωί θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι στο παρκέ μαζί μας. Ο Σλούκας είναι καλά. Δεν έπαιξε στο Κάουνας και στο Μαρούσι, αλλά έκανε τις τελευταίες δύο-τρεις προπονήσεις και αύριο θα είναι στο παρκέ. Ο Σαμοντούροφ τραυματίστηκε σε δάχτυλο. Πήγε στο νοσοκομείο για μαγνητική. Ελπίζω ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Είναι έκπληξη για εμάς, επειδή προπονήθηκε, αλλά πονούσε στο μικρό δάχτυλο. Θα δούμε τα αποτελέσματα».

Στη συνέχεια, ο Αταμάν προχώρησε σε αποκαλύψεις: «Ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει μαζί μας. Ήταν πολύ καλός στα τελευταία 2-3 παιχνίδια, όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Μαρούσι. Στο πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Θα συνεχίσει μαζί μας. Ο Φαρίντ στον πρώτο μήνα πήρε το βραβείο του MVP στην Ευρωλίγκα. Στη συνέχεια έπαιξε πιο χαμηλά από τις δυνατότητές του, αλλά μας αρέσει ως άνθρωπος, είναι πάντα πολύ θετικός και του αρέσει η ομάδα. Θα τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Στον επίλογο των δηλώσεών του, ο Αταμάν είπε: «Ξέρουμε ότι αυτό το ματς είναι πολύ σημαντικό για τους οπαδούς μας, όπως είναι και για εκείνους. Είναι όμως ένα ματς. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικές νίκες με Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Ζάλγκιρις, τώρα ο Ολυμπιακός έρχεται με ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην Ευρωλίγκα».

Δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού Ρισόν Χολμς, για τον οποίο θα είναι το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι του απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

«Η προετοιμασία είναι η ίδια, βλέπουμε βίντεο και ετοιμαζόμαστε για αύριο. Είμαι άνθρωπος της συνήθειας, θέλω συνέπεια στη δουλειά και στη ρουτίνα για να μένω συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, βρίσκω ξανά χημεία με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να πατήσω τον αγωνιστικό χώρο», είπε.

«Θα είναι διασκεδαστικά, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος είναι σπουδαίος όλη τη σεζόν, οπότε δεν βλέπω την ώρα για να βρεθώ ξανά μπροστά τους. Ο Φαρίντ είναι ο άνθρωπός μου, χαίρομαι που τον βλέπω εκεί έξω και προσπαθώ να μαθαίνω όσα περισσότερο μπορώ από εκείνον. Είμαι πανέτοιμος, πάντα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Παίζω μπάσκετ, κάνω αυτό που ονειρευόμουν, ανυπομονώ για κάθε πρόκληση».

