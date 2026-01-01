Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 65χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με την μηχανή του στην Πρέβεζα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ένας ο 65χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που είχε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Αρχικά ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου του παρασχέθηκε η άμεση ιατρική βοήθεια.

Ωστόσο, λόγω των τραυμάτων που έφερε, κυρίως στο κεφάλι, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.