Τουρκία: Συνάντηση Φιντάν – Ουμέροφ στην Άγκυρα – Διπλωματικές επαφές για ειρήνη στην Ουκρανία

  • Η Τουρκία εντείνει τον ρόλο της ως μεσολαβητής στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, επιδιώκοντας να προωθήσει πρωτοβουλίες για ειρήνη και ανταλλαγή κρατουμένων.
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, είχαν συνομιλίες με τον Ρουστέμ Ομέροφ, Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, στην Άγκυρα.
  • Οι συνομιλίες αφορούσαν την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία, πιθανά βήματα για την επίτευξη ειρήνης και την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.
Η νέα χρονιά ξεκίνησε με διπλωματικές επαφές στην Άγκυρα, καθώς η Τουρκία εντείνει τον ρόλο της ως μεσολαβητής στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, επιδιώκοντας να προωθήσει πρωτοβουλίες για ειρήνη και ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, είχαν συνομιλίες με τον Ρουστέμ Ομέροφ, Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το τουρκικό ΥΠΕΞ, η συνάντηση με τον Φιντάν πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα την Πέμπτη.


Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τις συνομιλίες, οι οποίες έγιναν όμως σε μια στιγμή αισιοδοξίας ότι η ανανεωμένη διπλωματική κινητικότητα θα μπορούσε να φέρει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας πιο κοντά στο τέλος.

Η Τουρκία, η οποία συνεργάζεται τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, έχει θέσει τον εαυτό της ως βασικό μεσολαβητή από την έναρξη της σύγκρουσης, προωθώντας «προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγές κρατουμένων και διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη του πολέμου».

Η συνάντηση του Ομέροφ με τον Καλίν επικεντρώθηκε σε «αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στην Ουκρανία, καθώς και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και των περιφερειακών και παγκόσμιων επιπτώσεών της», σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν «πιθανά βήματα για την επίτευξη ειρήνης, τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματευτικές διαδικασίες και πιθανές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στο περιφερειακό περιβάλλον».

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης την «απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία, καθώς και τις συνεχιζόμενες και πιθανές προσπάθειες ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των μερών».

Ο Καλίν και ο Ομέροφ συμφώνησαν να συνεχίσουν «συστηματική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας».

Πηγή: TRT World, Anadolu

