Χανιά: Οι αγρότες έκαναν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Φωτογραφίες από την κοπή της Βασιλόπιτας στα Μεγάλα Χωράφια

Το 2026 έκανε ποδαρικό στα Χανιά με κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται στα μπλόκα στα Μεγάλα Χωράφια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτούς τους δρόμους για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι αγρότες δίνουν ραντεβού για τη Δευτέρα στις 16:30, όταν προγραμματίζεται ολιγόλεπτος αποκλεισμός του ΒΟΑΚ.

Στη συνέχεια, στη γενική τους συνέλευση, οι αγρότες θα αποφασίσουν τον τρόπο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, μαζί με αγρότες, κτηνοτρόφους και τις οικογένειές τους, έκοψε τη δική του βασιλόπιτα στο μπλόκο των Μεγάλων Χωραφίων.

Οι αγρότες των Χανίων δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας θα συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού, καθώς και τις διοικήσεις των αγροτικών, κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών συλλόγων, στη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ.

«Οι αγρότες της Ελλάδας είναι ενωμένοι. Αυτή που είναι διχασμένη –και δεν ξέρει τι λέει και τι της γίνεται– είναι η κυβέρνηση», ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανιων, Κώστας Λιλικάκης.