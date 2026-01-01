Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Από τον παγετό στον νοτιά – Πού έδειξε -14 βαθμούς το θερμόμετρο

Σύνοψη από το

  • Εντυπωσιακά χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, με τον υδράργυρο να πέφτει έως και τους -14 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Βλάστη Κοζάνης, το Νευροκόπι και τα Γρεβενά.
  • Ωστόσο, ο καιρός αλλάζει γρήγορα, με νοτιάδες που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ να προκαλούν σταδιακή υποχώρηση του παγετού και άνοδο της θερμοκρασίας σε διψήφιες τιμές.
  • Το Σαββατοκύριακο ο νοτιάς θα ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της νότιας χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Από τον παγετό στον νοτιά – Πού έδειξε -14 βαθμούς το θερμόμετρο

Εντυπωσιακά χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, με τιμές που είχαμε να δούμε εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Στη Βλάστη Κοζάνης, το Νευροκόπι και τα Γρεβενά ο υδράργυρος έπεσε έως και τους -14 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κύμα που επηρέασε τη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, ο καιρός αλλάζει γρήγορα. Από αύριο, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι νοτιάδες, που αναμένεται να φτάσουν σε ένταση τα 6 μποφόρ, προκαλώντας σταδιακή υποχώρηση του παγετού των πρωινών ωρών.

Η ψύχρα και το έντονο κρύο θα δώσουν τη θέση τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε διψήφιες τιμές, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Το Σαββατοκύριακο ο νοτιάς θα ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές της νότιας χώρας και κυρίως στην Κρήτη, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ήπιες θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν έως και τα Θεοφάνια, με βροχές κατά διαστήματα στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: ΕΡΤ

19:52 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

