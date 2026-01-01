Πρωτοχρονιά στο Μαρ-α-Λάγκο: Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και ο αναπληρωτής Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου χόρεψαν το «Ice Ice Baby» – Βαριόταν ο γιος του Τραμπ, Μπάρον

Η υποδοχή του νέου έτους στο θέρετρο του Προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο, πραγματοποιήθηκε με μια απροσδόκητα χορευτική βραδιά, όπου εξέχουσες προσωπικότητες της διοίκησης Τραμπ έδωσαν… τον ρυθμό.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, εντοπίστηκαν να χορεύουν με χαρά το τραγούδι «Ice Ice Baby» κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ωστόσο, ο νεότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, φαινόταν εμφανώς αδιάφορος για τα δρώμενα.

Barron Trump rang in the New Year with his parents at Mar-a-Lago. He’s already looking Presidential. pic.twitter.com/iuiqIYFIWb — johnny maga (@_johnnymaga) January 1, 2026



Η σύζυγος του Μίλερ, Κέιτι, η οποία αποκάλυψε ότι είναι έγκυος, κατέγραψε τον άνδρα της και τη Νόεμ να χορεύουν. Ο Μίλερ καταγράφηκε να κουνάει το κεφάλι του και να χαμογελά, ενώ όταν η κάμερα στράφηκε στη Νόεμ εκείνη σηκώνει τα χέρια και αρχίζει να χορεύει.



Όπως αναφέρεται από την Daily Mail, τόσο η Νόεμ όσο και ο Μίλερ έχουν καθοριστικούς ρόλους στη διοίκηση Τραμπ όσον αφορά τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και στην επίβλεψη της υπόσχεσης του Αμερικανού Προέδρου για μαζικές απελάσεις.

Η φιλική αυτή εμφάνιση μεταξύ Νόεμ και Μίλερ μπορεί να προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των πολλαπλών αναφορών για την ψυχρή σχέση τους.

Τον Δεκέμβριο, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μίλερ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν γίνει ολοένα και πιο απογοητευμένοι με τη Νόεμ, κατηγορώντας την ότι κινείται πολύ αργά για να ενισχύσει τις απελάσεις.

Εν τω μεταξύ, ο 19χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον, παρατηρήθηκε στο πρωτοχρονιάτικο γκαλά να στέκεται ανάμεσα στη μητέρα, Μελάνια, και τον πατέρα του σε ένα τραπέζι.

Ο Μπάρον Τραμπ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος κάθισαν μαζί ενώ διάφοροι ομιλητές και καλλιτέχνες διασκέδαζαν τους καλεσμένους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)



Η εκδήλωση ήταν γεμάτη με διασημότητες και συντηρητικούς influencers των social media.

Σε άλλο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media από κορυφαίο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον Νταν Σκαβίνο, ο Μίλερ φαίνεται να τραγουδά τους στίχους «Ice Ice Baby» κοιτάζοντας την κάμερα με χαμόγελο.



Και τα δύο βίντεο της Πρωτοχρονιάς με τον Μίλερ και τη Νόεμ έχουν πάνω από 100.000 προβολές στην πλατφόρμα X.

Ο τραγουδιστής Vanilla Ice, με πραγματικό όνομα Rob Van Winkle, έχει προηγουμένως εμφανιστεί σε πρωτοχρονιάτικα πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο και τα προηγούμενα χρόνια.

Η Νόεμ έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «ICE Barbie» λόγω της τάσης της να εμφανίζεται πάντα πλήρως μακιγιαρισμένη ενώ συμμετέχει με αξιωματικούς της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ στη σύλληψη ατόμων.

