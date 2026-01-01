Βασιλιάς Κάρολος: Για πρώτη φορά αποκαλύπτει τον αγώνα του για να φέρει τον άνθρωπο σε «αρμονία» με την φύση

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τον δια βίου αγώνα του στην αναζήτηση της «αρμονίας» μεταξύ ανθρώπων και φύσης σε νέο ντοκιμαντέρ. Ο Βρετανός μονάρχης περιέγραψε τους ανθρώπους ως «τη φύση – είμαστε μέρος της, δεν είμαστε ξεχωριστοί από αυτήν» σε νέο τρέιλερ για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της Amazon.

Το «Finding Harmony: A King’s Vision» θα κυκλοφορήσει στο Prime Video και θα αναδείξει το έργο του King’s Foundation (το Ίδρυμα του Βασιλιά), ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που ιδρύθηκε από τον Κάρολο το 1990.

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις 6 Φεβρουαρίου, θα επικεντρωθεί στην περιβαλλοντική φιλοσοφία του μονάρχη για την «αρμονία», η οποία εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ φύσης και ανθρωπότητας. Στο τρέιλερ, ο Charles λέει: «Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την αρμονία αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πλανήτης μπορεί να συντηρήσει τόσους πολλούς. Είναι απίθανο να υπάρχει κάποιο άλλο μέρος».

Εμείς οι ίδιοι είμαστε η φύση

Με τη συνοδεία του soundtrack «Χειμώνας» από τις «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι, ο βασιλιάς λέει επίσης στους θεατές: «Εμείς οι ίδιοι είμαστε η φύση – είμαστε μέρος της, δεν είμαστε ξεχωριστοί από αυτήν».

Κατά την κυκλοφορία της διαφήμισης, το King’s Foundation δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία του Κάρολου στη βάση του, το Dumfries House στο Ayrshire, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την εκπομπή.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης αποσπάσματα από τρεις προηγούμενες ομιλίες του Κάρολου για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, το 2020.

«Έχω αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής μου στην αποκατάσταση της αρμονίας μεταξύ της ανθρωπότητας, της φύσης και του περιβάλλοντος. Ειλικρινά, ήταν ένας δύσκολος αγώνας», λέει ο βασιλιάς. Μια άλλη φράση προέρχεται από ένα δοκίμιο για τη βιώσιμη γεωργία για το BBC Radio 4 το 2021, όπου ο Κάρολος λέει: «Πρέπει να επαναφέρουμε τη φύση στο επίκεντρο της εξίσωσης».

Οι επόμενες γενιές θα ρωτήσουν τι κάναμε εμείς

Στην Σύνοδο Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή της Κοπεγχάγης το 2009, είπε: «Τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν θα ρωτήσουν τι είπε η γενιά μας, αλλά τι έκανε». Η αφήγηση του ντοκιμαντέρ γίνεται από την ηθοποιό Kate Winslet, η οποία λέει στο τρέιλερ: «Το Ίδρυμα του Βασιλιά συμμετέχει σε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη δέσμευση της Αυτού Μεγαλειότητας στην έννοια της αρμονίας».

Προσθέτει: «Η Αυτού Μεγαλειότης ένωσε τόσους πολλούς ανθρώπους, επειδή ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να προχωρήσουμε μαζί». Η σταρ του Τιτανικού έγινε πρέσβειρα του Ιδρύματος τον Ιούνιο του 2025 και παραβρέθηκε στην τελετή απονομής βραβείων του οργανισμού στο St James’s Palace τον ίδιο μήνα.

Το ντοκιμαντέρ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το Ίδρυμα του Βασιλιά έχει εργαστεί σε έργα που εστιάζουν στην αναγέννηση της κοινότητας, τα βιώσιμα υφάσματα και τις παραδοσιακές δεξιότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τις σκέψεις του Κάρολου σχετικά με τη δια βίου δέσμευσή του για την προώθηση ενός βιώσιμου κόσμου.

Θα εξερευνήσει τις ρίζες, την εξέλιξη και τα επιστημονικά θεμέλια της φιλοσοφίας της «αρμονίας» του Βασιλιά, την οποία παρουσίασε στο βιβλίο του «Harmony: A New Way of Looking At Our World (Αρμονία: Ένας νέος τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο μας) που εκδόθηκε το 2010.

Το ντοκιμαντέρ, που παράγεται από την Passion Planet, θα είναι διαθέσιμο για streaming αποκλειστικά στο Prime Video σε περισσότερες από 240 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.