Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο χτύπησε μηχανάκι, δύο τραυματίες – ΦΩΤΟ

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, στην Πάτρα.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Βορείου Ηπείρου με την Βύρωνος, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε μηχανάκι, με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να πέσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, το μηχανάκι εκσφενδονίστηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού πρώτα χτύπησε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο.

Ο άνδρας και η γυναίκα που επέβαιναν στο μηχανάκι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Δείτε εικόνες: