Τρομακτικό βίντεο: 4 άνδρες εγκλωβίστηκαν σε σκάφος στην άκρη ενός φράγματος – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Σύνοψη από το

  • Τέσσερις άνδρες βίωσαν στιγμές απόλυτου τρόμου όταν εγκλωβίστηκαν σε σκάφος που ακινητοποιήθηκε στην άκρη φράγματος ύψους περίπου 40 μέτρων, στον ποταμό Βαλ της Νότιας Αφρικής.
  • Οι επιβαίνοντες κρατιόνταν με απόγνωση από το σκάφος, λίγα μόλις μέτρα πριν από το χείλος του φράγματος, ενώ τα ορμητικά νερά περνούσαν από κάτω τους. Παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες, με την επιχείρηση διάσωσης να ξεκινά μετά τη δύση του ηλίου.
  • Οι διασώστες, μεταβάλλοντας τη ροή του νερού και χρησιμοποιώντας σκάφη διάσωσης, κατάφεραν να απομακρύνουν τους άνδρες από το επικίνδυνο σημείο. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τραυματιστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τρομακτικό βίντεο: 4 άνδρες εγκλωβίστηκαν σε σκάφος στην άκρη ενός φράγματος – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Τέσσερις άνδρες βίωσαν στιγμές απόλυτου τρόμου όταν εγκλωβίστηκαν σε σκάφος που ακινητοποιήθηκε στην άκρη φράγματος ύψους περίπου 40 μέτρων, σε περιστατικό που σημειώθηκε στον ποταμό Βαλ, κοντά στην πόλη Στάντερτον της επαρχίας Μπουμαλάνγκα, στη Νότια Αφρική.

Βίντεο που καταγράφηκε από το σημείο δείχνει τους τέσσερις άνδρες να κρατιούνται με απόγνωση από το σκάφος, λίγα μόλις μέτρα πριν από το χείλος του φράγματος, ενώ τα ορμητικά νερά περνούν από κάτω τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το σκάφος παρασύρθηκε προς το φράγμα και παγιδεύτηκε στο σημείο υπερχείλισης, με τους επιβαίνοντες να προσπαθούν να το συγκρατήσουν για να μην παρασυρθούν στο κενό.

Οι τέσσερις άνδρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες, ενώ ο ήλιος είχε ήδη δύσει όταν ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού.


Κάποιοι κρατιούνταν με τα δύο χέρια, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το σκάφος με το ένα χέρι. Η επιχείρηση διάσωσης τέθηκε σε εφαρμογή στις 19:15 τοπική ώρα, ωστόσο οι διασώστες αρχικά δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν λόγω της έντασης της ροής του νερού.

Σκάφη διάσωσης ρίχτηκαν στο νερό, καθώς τα συνεργεία σχεδίαζαν προσεκτικά την προσέγγισή τους. Αργότερα, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μεταβάλουν τη ροή του νερού για να αποτραπεί το ενδεχόμενο το σκάφος να παρασυρθεί πέρα από το χείλος του φράγματος.

Περίπου στις 21:40 άνοιξαν τρεις θυρίδες εκτόνωσης, εκτρέποντας μέρος των υδάτων και σταθεροποιώντας την κατάσταση.

Το σκάφος διάσωσης κατάφερε τελικά να απομακρύνει τους άνδρες από το επικίνδυνο σημείο και να τους μεταφέρει μακριά από τα ορμητικά νερά.

Οι διασώστες ανέφεραν αργότερα ότι το σκάφος, τύπου ski-boat, φαίνεται να υπέστη μηχανική βλάβη, γεγονός που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη μετακίνησή του προς την άκρη του φράγματος. Αφού μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, οι τέσσερις άνδρες υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο από διασώστες και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τραυματιστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2026: Πώς να πετύχετε όλους τους στόχους σας τη νέα χρονιά

Το 1 πράγμα που θέλει ένας γιατρός να κάνετε αμέσως μετά από ένα βαρύ γιορτινό γεύμα

Ποιοι θα λάβουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026 – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

ΑΑΔΕ: Από σήμερα η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:35 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: «Πόσο κατάλληλοι είστε για πόλεμο» – Τα έντυπα σε 18χρονους και οι νέοι νόμοι περί στρατολόγησης

Η Γερμανία εντείνει τις προετοιμασίες για πόλεμο – ξεκινώντας από τους έφηβους.  Από αυτή την ...
16:42 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία – Ουκρανία: Αλληλοκατηγορίες για τις πρωτοχρονιάτικες επιθέσεις – Νέα συστήματα Πάτριοτ αναπτύσσει το Κίεβο

Πρωτοχρονιά με εκατέρωθεν επιθέσεις ζουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία, με την Μόσχα και το Κίεβο ...
16:14 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Η στιγμή που ξεσπά η πύρινη κόλαση στο μπαρ – Τα βεγγαλικά στις σαμπάνιες και η φωτιά στο υπόγειο που εγκλώβισε τον κόσμο

Την τρομακτική στιγμή που η οροφή του υπογείου παίρνει φωτιά στο μπαρ, “Le Constellation...
15:16 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά με θύματα στη Γερμανία: Δύο νεκροί, δεκάδες πυρκαγιές και τραυματίες – Αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις

Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι