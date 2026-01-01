Τρομακτικό βίντεο: 4 άνδρες εγκλωβίστηκαν σε σκάφος στην άκρη ενός φράγματος – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Τέσσερις άνδρες βίωσαν στιγμές απόλυτου τρόμου όταν εγκλωβίστηκαν σε σκάφος που ακινητοποιήθηκε στην άκρη φράγματος ύψους περίπου 40 μέτρων, σε περιστατικό που σημειώθηκε στον ποταμό Βαλ, κοντά στην πόλη Στάντερτον της επαρχίας Μπουμαλάνγκα, στη Νότια Αφρική.

Βίντεο που καταγράφηκε από το σημείο δείχνει τους τέσσερις άνδρες να κρατιούνται με απόγνωση από το σκάφος, λίγα μόλις μέτρα πριν από το χείλος του φράγματος, ενώ τα ορμητικά νερά περνούν από κάτω τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το σκάφος παρασύρθηκε προς το φράγμα και παγιδεύτηκε στο σημείο υπερχείλισης, με τους επιβαίνοντες να προσπαθούν να το συγκρατήσουν για να μην παρασυρθούν στο κενό.

Οι τέσσερις άνδρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες, ενώ ο ήλιος είχε ήδη δύσει όταν ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού.



Κάποιοι κρατιούνταν με τα δύο χέρια, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το σκάφος με το ένα χέρι. Η επιχείρηση διάσωσης τέθηκε σε εφαρμογή στις 19:15 τοπική ώρα, ωστόσο οι διασώστες αρχικά δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν λόγω της έντασης της ροής του νερού.

Σκάφη διάσωσης ρίχτηκαν στο νερό, καθώς τα συνεργεία σχεδίαζαν προσεκτικά την προσέγγισή τους. Αργότερα, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μεταβάλουν τη ροή του νερού για να αποτραπεί το ενδεχόμενο το σκάφος να παρασυρθεί πέρα από το χείλος του φράγματος.

Περίπου στις 21:40 άνοιξαν τρεις θυρίδες εκτόνωσης, εκτρέποντας μέρος των υδάτων και σταθεροποιώντας την κατάσταση.

Το σκάφος διάσωσης κατάφερε τελικά να απομακρύνει τους άνδρες από το επικίνδυνο σημείο και να τους μεταφέρει μακριά από τα ορμητικά νερά.

Οι διασώστες ανέφεραν αργότερα ότι το σκάφος, τύπου ski-boat, φαίνεται να υπέστη μηχανική βλάβη, γεγονός που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη μετακίνησή του προς την άκρη του φράγματος. Αφού μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, οι τέσσερις άνδρες υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο από διασώστες και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τραυματιστεί.