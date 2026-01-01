Βίντεο: Ουκρανικό drone πλήττει Ρώσο στρατιώτη πάνω σε άλογο – Σύγχρονα όπλα απέναντι σε τακτικές αιώνων

Η σύγκρουση στο ουκρανικό μέτωπο συνεχίζει να αποτυπώνει με ωμό τρόπο τη μετάβαση από τις παραδοσιακές πολεμικές τακτικές στη σύγχρονη, τεχνολογικά καθοδηγούμενη μάχη, με εικόνες που προκαλούν αίσθηση.

Ρώσοι στρατιώτες που κινούνταν έφιπποι εξουδετερώθηκαν από ουκρανικά drones σε επεισόδιο που παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπεροχής της σύγχρονης πολεμικής τεχνολογίας έναντι τακτικών αιώνων.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανικός στρατός, φαίνεται τηλεκατευθυνόμενο drone πρώτου προσώπου (FPV) να εφορμά εναντίον Ρώσου στρατιώτη που ιππεύει άλογο.

Ο στρατιώτης πέφτει από το άλογο και στη συνέχεια το drone, φορτωμένο με εκρηκτικά, τον πλήττει.



Σε επόμενα πλάνα διακρίνεται το ακίνητο σώμα του στρατιώτη στο χιόνι, σε άγνωστη τοποθεσία του πεδίου της μάχης, ενώ το άλογο απομακρύνεται τρέχοντας.

Σχολιάζοντας το βίντεο, που δημοσιεύθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το φινάλε είναι αρκετά προβλέψιμο: το λεγόμενο ιππικό του εχθρού καταστρέφεται από τα ακριβή πλήγματα των drones μας».

«Χάρη στον επαγγελματισμό του χειριστή drone της 92ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Εφόδου, ούτε ένα άλογο δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις του ουκρανικού στρατού, άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε από την ίδια ταξιαρχία φαίνεται να δείχνει ότι ένα άλογο τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε από την έκρηξη μαζί με τον Ρώσο στρατιώτη που μετέφερε. Η τύχη ενός τρίτου έφιππου στρατιώτη παραμένει ασαφής.

Russian forces tried storming Ukraine’s 92nd Assault Brigade on horseback again. Ukrainian drones destroyed the cavalry. No horses were harmed thanks to operator professionalism, the brigade said. pic.twitter.com/gu32Wi57gK — WarTranslated (@wartranslated) December 26, 2025

«Ζώνη θανάτου»

Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας, έχει καταστεί σαφές ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ριζικά τη φύση των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μαζική χρήση υπερηχητικών πυραύλων. Παράλληλα, ο πόλεμος με drones κυριαρχεί πλέον στην πρώτη γραμμή ανάμεσα στις ουκρανικές και τις ρωσικές δυνάμεις.

«Δεν υπάρχει σαφής γραμμή επαφής. Αντίθετα, drones και από τις δύο πλευρές σαρώνουν διαρκώς μια περιοχή πλάτους 10 έως 15 χιλιομέτρων που αποκαλείται “ζώνη θανάτου”», δήλωσε η Όλγκα Τοκαριούκ, συνεργάτιδα ακαδημαϊκού οργανισμού στο Chatham House.

Εντός αυτής της «ζώνης θανάτου», τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς να στοχοποιηθεί.

Άλογα και γαϊδούρια

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα στρατιωτικών οχημάτων έχει ωθήσει ορισμένες ρωσικές μονάδες να χρησιμοποιούν άλογα, προκειμένου να αποφεύγουν τη λάσπη καθώς βομβαρδίζουν τις ουκρανικές γραμμές.

Ήδη από τον Οκτώβριο είχαν υπάρξει αναφορές ότι η Μόσχα εκπαιδεύει στρατιώτες σε έφιππες επιχειρήσεις.

Ukraine’s 92nd Separate Assault Brigade released footage showing Russian assault attempts carried out on horseback. pic.twitter.com/nMypFEiKJB — Saint Javelin (@saintjavelin) December 22, 2025



Ο φιλοπολεμικός Ρώσος μπλόγκερ Σεμιόν Πεγκόφ περιέγραψε πώς διοικητής με το προσωνύμιο «Χαν» άρχισε να χρησιμοποιεί άλογα σε αποστολές μάχης, δημοσιεύοντας πλάνα με πολυάριθμους έφιππους στρατιώτες να καλπάζουν στην ύπαιθρο, συνοδευόμενοι από ρωσικά drones.

«Τα άλογα βλέπουν καλά τη νύχτα, δεν χρειάζονται δρόμους για να επιταχύνουν στην τελική προσέγγιση και το ένστικτό τους μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να τα βοηθήσει να αποφεύγουν νάρκες», έγραψε.

Πέρα από τα άλογα, ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν και γαϊδούρια για τη μεταφορά πυρομαχικών μεταξύ των θέσεών τους. Ο Βίκτορ Σομπολέφ, απόστρατος στρατηγός και νυν μέλος της επιτροπής Άμυνας της ρωσικής Βουλής, υπερασπίστηκε τη χρήση ζώων στον πόλεμο τον Φεβρουάριο, δηλώνοντας: «Είναι καλύτερο να σκοτωθεί ένα γαϊδούρι παρά δύο άνθρωποι που μεταφέρουν εφόδια με όχημα».

Με πληροφορίες από: Daily Mail