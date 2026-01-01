Ελβετία: Η στιγμή που ξεσπά η πύρινη κόλαση στο μπαρ – Τα βεγγαλικά στις σαμπάνιες και η φωτιά στο υπόγειο που εγκλώβισε τον κόσμο

Την τρομακτική στιγμή που η οροφή του υπογείου παίρνει φωτιά στο μπαρ, “Le Constellation”, στην Ελβετία, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, προκαλώντας μια πύρινη κόλαση που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 άτομα και τραυματίσει άλλα 100 κατέγραψαν οι κάμερες.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους να καίγονται και να πεθαίνουν από ασφυξία καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αυτή την «ταινία τρόμου». Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο Constellation Bar, ένα δημοφιλές μαγαζί στο κέντρο της αλπικής πόλης Crans-Montana.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού η φωτιά κατέστρεψε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης στο πολυτελές θέρετρο σκι της Ελβετίας.

Η φωτιά ξέσπασε στις 02.30 ώρα Ελλάδας, στο μπαρ “Le Constellation” στο χιονοδρομικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, όπου κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή.

Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής αριθμός.