Ρωσία: Θα παραδώσει στις ΗΠΑ «αποδείξεις» για τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε κατοικία του Πούτιν – Η CIA έχει αντίθετη εκτίμηση

Η Μόσχα ανεβάζει ξανά τους τόνους γύρω από την υπόθεση της φερόμενης ουκρανικής επίθεσης με drones, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τεχνικά στοιχεία που αποδεικνύουν πως στόχος ήταν προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν και προαναγγέλλοντας ότι θα τα διαβιβάσει στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξήγαγε και αποκρυπτογράφησε αρχείο από ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, δείχνει πως στόχευε ρωσική προεδρική κατοικία.

Όπως αναφέρθηκε, οι σχετικές πληροφορίες θα παραδοθούν στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την κατηγορία που διατύπωσε η Μόσχα τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια περιφέρεια Νόβγκοροντ, χρησιμοποιώντας 91 drones μακράς εμβέλειας.

Η Ρωσία είχε τότε προειδοποιήσει ότι θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εκδοχή για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων πλοήγησης αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με drone στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν εγκατάσταση στη Ρωσική Προεδρική Κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Αυτά τα υλικά θα μεταφερθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των καθιερωμένων διαύλων».

Την Τετάρτη, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε επίθεση με drone. Το Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

Το CNN αναφέρει πως η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν στόχευε κατοικία που χρησιμοποιεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση αυτή την Τετάρτη.

Πηγές σημείωσαν ότι ο Ράτκλιφ διευκρίνισε αργότερα προς τον Αμερικανό Πρόεδρο πως η CIA δεν θεωρεί ότι ο ισχυρισμός αυτός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το CNN απηύθυνε αίτημα για σχόλιο προς τον Λευκό Οίκο, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανταπόκριση, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά εξέφρασε κατανόηση για τη ρωσική κατηγορία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, δήλωσε ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει για το φερόμενο περιστατικό και ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» γι’ αυτό.

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, κοινοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρθρο γνώμης της New York Post, το οποίο κατηγορούσε τη Ρωσία ότι μπλοκάρει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε τέτοια επίθεση και χαρακτήρισε τη ρωσική κατηγορία μέρος εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο να δημιουργηθεί ρήγμα ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον, μετά τη συνάντηση που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN