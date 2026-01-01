Ρεβεγιόν χωρίς ποτό: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους στην Αττική

Εκτεταμένοι ήταν οι έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ που πραγματοποίησε η Τροχαία κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών με στόχο τη μείωση περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη ατυχημάτων.

Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, σύμφωνα με πληροφορίες, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.