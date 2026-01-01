Ρεβεγιόν χωρίς ποτό: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους στην Αττική

Σύνοψη από το

  • Εκτεταμένοι ήταν οι έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ που πραγματοποίησε η Τροχαία κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών με στόχο τη μείωση περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη ατυχημάτων.
  • Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.
  • Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αλκοτεστ

Εκτεταμένοι ήταν οι έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ που πραγματοποίησε η Τροχαία κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών με στόχο τη μείωση περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη ατυχημάτων.

Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, σύμφωνα με πληροφορίες, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το 1 πράγμα που θέλει ένας γιατρός να κάνετε αμέσως μετά από ένα βαρύ γιορτινό γεύμα

Πάρτε βιταμίνη D την κατάλληλη ώρα, επιλέξτε ένα υγιεινό σνακ πριν τον ύπνο και άλλα 3 tips υγείας για το 2026

Βουλγαρία: Η χώρα υιοθέτησε το ευρώ σχεδόν 20 χρόνια μετά την ένταξή της στην Ε.Ε.

ΦΠΑ: Μειωμένος κατά 30% από σήμερα σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με αφίξεις μεταναστών στη Λέρο το «αντίο» του 2025

Αφίξεις μεταναστών στα Δωδεκάνησα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του 2025. Λίγες ώ...
13:25 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιάτικα γεννητούρια: Κοριτσάκι το πρώτο μωρό του 2026 στα Χανιά

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε στα Χανιά σήμερα, Πρωτοχρονιά. Το κοριτσάκι βάρους 2.580 γρα...
13:11 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες και τσουχτερό κρύο: Πού έδειξε ο υδράργυρος έως και 12 βαθμούς υπό το μηδέν – Στα λευκά Λήμνος και Λέσβος

Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και παγετό τις πρωινές και βραδιν...
12:57 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κόρινθος: Νεκρή η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι