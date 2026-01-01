Ελβετία: Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γραμμή επικοινωνίας για όσους αναζητούν συγγενείς τους

  • Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στην Ελβετία μετά την τραγική έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.
  • Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.
  • Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 των ελβετικών Αρχών, καθώς και στο τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου +41 79 780 90 01.
‘Αμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στην Ελβετία για την τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα σε μπαρ στον χώρο άθλησης – αναψυχής για σκι στο Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.

