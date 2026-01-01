Καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες και τσουχτερό κρύο: Πού έδειξε ο υδράργυρος έως και 12 βαθμούς υπό το μηδέν – Στα λευκά Λήμνος και Λέσβος

Σύνοψη από το

  • Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τον υδράργυρο στη Δυτική Μακεδονία να υποχωρεί έως και τους -12 βαθμούς Κελσίου.
  • Εικόνα στα λευκά παρουσιάζουν η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Λήμνος, ενώ στη Λέσβο έχει χιονίσει λίγο σε Βατούσα, Χίδηρα και Βαφειό.
  • Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα παραμείνουν χαμηλές, κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες έως 7 μποφόρ. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λέσβος- χιόνια

Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενώ οι χιονοπτώσεις περιορίζονται στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά.  Κι ενώ «το έστρωσε» στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος που λόγω χιονόπτωσης είχε κλείσει από το ύψος του τελεφερίκ.

Στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος υποχώρησε έως και τους -10 βαθμούς Κελσίου. Με παγωνιά έκανε ποδαρικό το 2026 στη Δυτική Μακεδονία όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στην κατάψυξη η πόλη της Κοζάνης με -8, ενώ στην Γαλατινή το θερμόμετρο έδειχνε -12 την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το πρωτοχρονιάτικο έθιμο των Γκδουνάδων και των Μπουμπουσαριών.

Εικόνα στα λευκά παρουσιάζει η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Λήμνος. Στη Λέσβο έχει χιονίσει λίγο σε Βατούσα Χίδηρα και Βαφειό.

Χιόνια στη Λέσβο

Λήμνος- χιόνια

Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα παραμείνουν χαμηλές, κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Οι ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τόπους, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Εύβοια - χιόνια

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ μείον 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

  • Αρχικά, σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.
  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς, καθώς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι, στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

  • Στα δυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

  • Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές.
  • Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

  • Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρτε βιταμίνη D την κατάλληλη ώρα, πιείτε τσάι τζίντζερ για την υπέρταση και άλλα 3 tips υγείας για το 2026

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Στον αστερισμό των deals το 2025 ο εγχώριος κλάδος τροφίμων και ποτών

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με αφίξεις μεταναστών στη Λέρο το «αντίο» του 2025

Αφίξεις μεταναστών στα Δωδεκάνησα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του 2025. Λίγες ώ...
13:25 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιάτικα γεννητούρια: Κοριτσάκι το πρώτο μωρό του 2026 στα Χανιά

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε στα Χανιά σήμερα, Πρωτοχρονιά. Το κοριτσάκι βάρους 2.580 γρα...
12:57 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κόρινθος: Νεκρή η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ...
12:43 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πανικός στη Λαμία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Πανικός επικράτησε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στη Λαμία. Μεθυσμένος οδηγός πήρε… ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι