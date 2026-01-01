Καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες και τσουχτερό κρύο: Πού έδειξε ο υδράργυρος έως και 12 βαθμούς υπό το μηδέν – Στα λευκά Λήμνος και Λέσβος

Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενώ οι χιονοπτώσεις περιορίζονται στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Κι ενώ «το έστρωσε» στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος που λόγω χιονόπτωσης είχε κλείσει από το ύψος του τελεφερίκ.

Στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος υποχώρησε έως και τους -10 βαθμούς Κελσίου. Με παγωνιά έκανε ποδαρικό το 2026 στη Δυτική Μακεδονία όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στην κατάψυξη η πόλη της Κοζάνης με -8, ενώ στην Γαλατινή το θερμόμετρο έδειχνε -12 την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το πρωτοχρονιάτικο έθιμο των Γκδουνάδων και των Μπουμπουσαριών.

Εικόνα στα λευκά παρουσιάζει η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Λήμνος. Στη Λέσβο έχει χιονίσει λίγο σε Βατούσα Χίδηρα και Βαφειό.

Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα παραμείνουν χαμηλές, κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Οι ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τόπους, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ μείον 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά, σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς, καθώς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι, στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026