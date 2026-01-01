Πανικός στη Λαμία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα

  • Πανικός επικράτησε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στη Λαμία, όταν μεθυσμένος οδηγός πήρε… σβάρνα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
  • Ο οδηγός, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
  • Ο 58χρονος οδηγός συνελήφθη μετά από αλκοτέστ που επιβεβαίωσε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία - μεθυσμένος

Πανικός επικράτησε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στη Λαμία. Μεθυσμένος οδηγός πήρε… σβάρνα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) ενημερώθηκε ότι ο οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της πόλης και αμέσως υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το LamiaReport ο οδηγός, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία.

Τα πέντε αυτοκίνητα, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές και τα εγκατέλειψε ήταν στις οδούς Μακροπούλου, Πατρόκλου και Βενιζέλου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλα χτυπημένα οχήματα που ακόμα δεν έχουν καταγραφεί.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, γι’ αυτό και ο οδηγός συνελήφθη με αποτέλεσμα να κάνει Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Υπηρεσίας στα Δικαστήρια Λαμίας.

