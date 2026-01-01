ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

  • Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, επεκτείνεται από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026, η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Υπενθυμίζεται ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% εξακολουθεί να ισχύει για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
  • Η μείωση των συντελεστών δεν εφαρμόζεται στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα, ενώ η μείωση κατά 30% των εν ισχύ ΦΠΑ ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου.
Με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφαρμογής από σήμερα, Πέμπτη (1/1/2026) μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου.

