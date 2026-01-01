Ρωσία: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της Χερσώνας, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της επαρχίας

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.
  • Την πληροφορία έδωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.
  • Ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στην Κριμαία, ενώ το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.

09:52 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

