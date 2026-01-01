Ρωσία: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της Χερσώνας, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της επαρχίας

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.