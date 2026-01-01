Τραγωδία στην Ελβετία: Πάνω από 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ την ώρα της έκρηξης – Μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα

Πάνω από 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία τη στιγμή της έκρηξης, αναφέρει το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η αστυνομία έχει ενημερώσει ότι «αρκετοί» άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αλλά δεν έχει δοθεί ακριβής αριθμό.

Πλάνα που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προφανώς τραβήχτηκαν από τον δρόμο έξω από το μπαρ, δείχνουν φωτιά μέσα σε ένα κτίριο.

Ο χειρισμός πυροτεχνημάτων μπορεί να ήταν η αιτία της τραγωδίας

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, αλλά η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι άγνωστη.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RhoneFM, ο χειρισμός πυροτεχνημάτων μπορεί να ήταν η αιτία της τραγωδίας. Αρκετά άτομα φέρονται να το επιβεβαίωσαν στον σταθμό. Ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός. Το RhoneFM αναφέρει πιθανώς αρκετές δεκάδες θανάτους, ενώ μια ανώνυμη πηγή κάνει λόγο για περίπου σαράντα θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο «Le Constellation Bar», όπου οι επισκέπτες γιόρταζαν την έλευση της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας, η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αναφέρθηκε γύρω στη 1:30 π.μ., δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Gaëtan Lathion. Είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο νωρίς το πρωί.

μπαρ Constellation Ελβετία

Απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Crans-Montana

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου η αστυνομία του καντονιού Valais. Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως. Έχει επίσης επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Crans-Montana.

Η έκρηξη πιθανότατα έγινε στο υπόγειο

Το RTS ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του μπαρ. Το μπαρ είχε χωρητικότητα 400 ατόμων. 

 

