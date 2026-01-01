Ελβετία: Έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία. Είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι. «Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λάθιον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Γουόλις στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί».

Είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. (00:30 GMT) στο μπαρ Le Constellation, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, καθώς γινόταν πάρτι για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Δείτε βίντεο:

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e — FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026