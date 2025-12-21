Ελβετία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των social media στα παιδιά – «Πρέπει να τα προστατεύσουμε καλύτερα»

social media
Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ελβετία πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ελίζαμπεθ Μπάουμ- Σνάιντερ, επισημαίνοντας πως είναι ανοικτή σε μια ενδεχόμενη απαγόρευση στις πλατφόρμες για τις μικρότερες ηλικίες.

Στον απόηχο της πρόσφατης απαγόρευσης από την Αυστραλία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ηλικίες κάτω των 16 ετών, η Ελβετίδα υπουργός είπε στην εφημερίδα SonntagsBlick ότι η χώρα της θα έπρεπε να εξετάσει ανάλογα μέτρα.

«Ο δημόσιος διάλογος στην Αυστραλία και την ΕΕ είναι σημαντικός. Θα πρέπει να διεξαχθεί και στην Ελβετία. Είμαι ανοικτή σε μια απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η Σνάιντερ, μέλος του κεντροαριστερού κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών. «Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας».

Σύμφωνα με την αξιωματούχο, οι αρχές πρέπει να εξετάσουν τι ακριβώς θα πρέπει να περιοριστεί, απαριθμώντας επιλογές όπως την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, τον έλεγχο των επικίνδυνων περιεχομένων και τη διαχείριση αλγόριθμων που εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες των νέων.

Λεπτομερείς συζητήσεις θα ξεκινήσουν από το νέο έτος, βάσει μιας έκθεσης για το θέμα, είπε η υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ίδιες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για όσα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι “καταναλώνουν”».

Την απαγόρευση στην Αυστραλία υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό πολλοί γονείς και οργανώσεις που προκρίνουν την ευημερία των παιδιών, ωστόσο επικρίθηκε από τεχνολογικούς κολοσσούς και προασπιστές της ελευθερίας του λόγου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το κοινοβούλιο του ελβετικού καντονιού Φριμπούρ υπερψήφισε την απαγόρευση για τα παιδιά να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στο σχολείο έως την ηλικία των 15 ετών.

