Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης – Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ

Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ φέρεται να είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους πως είχε λάβει για 16 αγροτεμάχια -για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του- παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Τα παραπάνω προέκυψαν έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της επιδότησης που είχε καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε ο ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προχώρησαν σε έλεγχο των αιτήσεων που είχε υποβάλει προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και 2024, προκειμένου να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που είχαν δηλωθεί ως καλλιεργούμενες για να χορηγηθεί η σχετική επιδότηση. Τότε, διαπιστώθηκε πως υπήρξε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Οι αρμόδιες αρχές στη συνέχεια απευθύνθηκαν εγγράφως στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αγροτεμάχια που δηλώνει συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

O Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για το 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε 17 αγροτεμάχια, των οποίων η πλειοψηφία ταυτίζεται με αυτά που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος αγρότης ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών από τον περασμένο Αύγουστο που ξεκίνησε η σχετική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων.