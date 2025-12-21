Αγρότες από το μπλόκο Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Τι αποφάσισαν

Σύνοψη από το

  • Αγρότες από το μπλόκο Νίκαιας Λάρισας αποφάσισαν να κλείσουν συμβολικά τις σήραγγες των Τεμπών τη Δευτέρα, στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
  • Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ. και τα αγροτικά οχήματα θα αποκλείσουν τις σήραγγες για πέντε ώρες. Θα επιτρέπεται η διέλευση ΙΧ και λεωφορείων, αλλά όχι των φορτηγών που μεταφέρουν προϊόντα.
  • Οι αγρότες συνεχίζουν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους με ενισχυμένη παρουσία στα μπλόκα, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ενόψει των εορτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες Νίκαια
Photo: onlarissa

Με ενισχυμένη παρουσία στα μπλόκα συνεχίζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ενόψει των εορτών.

Στη Νίκαια Λάρισας, όπου οι αγρότες βρίσκονται για 22η ημέρα με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αποφασίστηκε για τη Δευτέρα συμβολική κινητοποίηση προς τις σήραγγες των Τεμπών, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα onlarissa.gr, τα τρακτέρ με τους αγρότες, θα ξεκινήσουν το πρωί (11.30 π.μ.) από το μπλόκο της Νίκαιας, με προορισμό τις σήραγγες των Τεμπών τις οποίες θα αποκλείσουν με τα αγροτικά τους οχήματα για πέντε ώρες.

Θα επιτρέπουν ωστόσο την διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων όσο και των λεωφορείων, ενώ θα ισχύσει ο αποκλεισμός για τα οχήματα που θα μεταφέρουν προϊόντα.

Ταυτόχρονα σήμερα και αύριο έχουν μπει στην διαδικασία καλύτερης παράταξης των τρακτέρ πάνω στο εθνική οδό, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων των ταξιδιωτών.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

IRIS: Διπλασιάζεται το όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών – Οι νέες αλλαγές και πότε θα εφαρμοστούν

Η επόμενη ημέρα για τις ελληνικές τράπεζες -Τι λένε κορυφαία στελέχη του κλάδου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:21 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων

Την απόφαση να ανοίξουν το μπλόκο του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα ...
15:01 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης – Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ

Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ φέρεται να είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κων...
14:44 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Συμμορία απατεώνων άρπαξε από πολίτες περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες – Στο κόλπο και ενεχυροδανειστήρια

Στη σύλληψη γυναίκας, μέλους εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, προχώρ...
14:37 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με π...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα