Αγρότες από το μπλόκο Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Τι αποφάσισαν

Με ενισχυμένη παρουσία στα μπλόκα συνεχίζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ενόψει των εορτών.

Στη Νίκαια Λάρισας, όπου οι αγρότες βρίσκονται για 22η ημέρα με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αποφασίστηκε για τη Δευτέρα συμβολική κινητοποίηση προς τις σήραγγες των Τεμπών, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα onlarissa.gr, τα τρακτέρ με τους αγρότες, θα ξεκινήσουν το πρωί (11.30 π.μ.) από το μπλόκο της Νίκαιας, με προορισμό τις σήραγγες των Τεμπών τις οποίες θα αποκλείσουν με τα αγροτικά τους οχήματα για πέντε ώρες.

Θα επιτρέπουν ωστόσο την διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων όσο και των λεωφορείων, ενώ θα ισχύσει ο αποκλεισμός για τα οχήματα που θα μεταφέρουν προϊόντα.

Ταυτόχρονα σήμερα και αύριο έχουν μπει στην διαδικασία καλύτερης παράταξης των τρακτέρ πάνω στο εθνική οδό, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων των ταξιδιωτών.