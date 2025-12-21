Αττική: Σε ποια σημεία εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» – Πώς θα στέλνονται τα πρόστιμα

Σε λειτουργία τέθηκαν οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη καταγραφή παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας και την αυστηροποίηση της επιτήρησης στους δρόμους της Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε αυτοψία το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στο σημείο εγκατάστασης των επτά πρώτων καμερών, στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου.

H Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία συνολικά 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, που θα τοποθετηθούν στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του τονίζοντας: «Στο πεδίο της οδικής ασφάλειας τώρα, εγκαταστάθηκαν οι πρώτες επτά «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, την παρακολούθηση και την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας, μέσα στον Ιανουάριο θα προστεθούν άλλες 11, 33 τον Φεβρουάριο και μετά τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο θα μπαίνουν 85 κάμερες τον μήνα, συνολικά 388. Όλες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής».

«Η μείωση των τροχαίων είναι επείγουσα αναγκαιότητα, δεν αρκούν προφανώς μόνο τα πρόστιμα, αλλά -όπως σωστά είπε και ο Νίκος Χαρδαλιάς- χρειάζεται να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, με δυνατότητα καταγραφής φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού, ενώ προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση καμερών

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως τον Φεβρουάριο θα έχουν εγκατασταθεί 44 κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ μέχρι τον Ιούνιο το σύνολο των 388 καμερών της Περιφέρειας θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις:

τρεις στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς

και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου.

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες,

ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Πώς θα λειτουργούν οι κάμερες

Υπενθυμίζεται ότι οι κάμερες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο για το «κόκκινο»

Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες παραβάσεις και εντάσσεται στην κατηγορία Ε4. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, κάθε οδηγός που περνά με κόκκινο φανάρι τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης φτάνει τις 180 ημέρες. Σε τρίτη υποτροπή, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, με το πρόστιμο να ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και την αφαίρεση του διπλώματος να διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο.

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι ποινές όταν η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη συνοδεύεται από πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8.000 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως και για τέσσερα χρόνια, καθώς και ποινικές ευθύνες, οι οποίες υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινή φυλάκισης.