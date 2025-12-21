Maestro – Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Θα δείτε εκπλήξεις – Θα προβληθεί τον Οκτώβριο

  • Ο τέταρτος κύκλος του Maestro ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά τον Οκτώβριο, φέρνοντας μαζί του αλλαγές, νέες ιστορίες και πρόσωπα.
  • Τα γυρίσματα των επεισοδίων συνεχίζονται, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να υπόσχεται: «Θα δείτε εκπλήξεις αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα».
  • Ο δημιουργός δήλωσε «Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου στο Maestro», ενώ ανέφερε ότι μετά θα ακολουθήσει νέα ταινία.
Maestro – Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Θα δείτε εκπλήξεις – Θα προβληθεί τον Οκτώβριο

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν, το Maestro ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά με τον τέταρτο κύκλο του, φέρνοντας μαζί του αλλαγές, νέες ιστορίες και πρόσωπα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στο Πρωινό Σαββατοκύριακο, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για όσα έρχονται.

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής μίλησε ανοιχτά για τη φάση στην οποία βρίσκονται τα γυρίσματα, αλλά και για τη συναισθηματική του σύνδεση με το Maestro: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τα τέσσερα επεισόδια, έχουμε άλλα δύο. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την Άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη».

Και πρόσθεσε με εμφανή συγκίνηση: «Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου στο Maestro. Μετά θα δούμε και νέα ταινία».

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός τηλεοπτικού reunion, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τις προτεραιότητές του: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε».

