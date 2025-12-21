Γαλάτσι: Rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας με DJ και φωτορυθμικά – Βίντεο

  • Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διοργάνωση πάρτι με ηλεκτρονική μουσική το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στο Γαλάτσι, καθώς το πάρτι έγινε κυριολεκτικά μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.
  • Οι διοργανωτές είχαν στήσει φωτορυθμικά για να δημιουργηθεί ένα σκηνικό που να θυμίζει rave party ενώ η κονσόλα για τον DJ ήταν στα… σκαλιά της εκκλησίας.
  • Όπως είχε ανακοινωθεί από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, το street πάρτι θα γινόταν στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή, ωστόσο τελικά κατέληξε να γίνεται μπροστά στην είσοδο του ναού.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γαλάτσι: Rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας με DJ και φωτορυθμικά – Βίντεο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διοργάνωση πάρτι με ηλεκτρονική μουσική το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στο Γαλάτσι, καθώς έγινε κυριολεκτικά μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.

Οι διοργανωτές είχαν στήσει φωτορυθμικά για να δημιουργηθεί ένα σκηνικό που να θυμίζει rave party, ενώ η κονσόλα για τον DJ ήταν ουσιαστικά στα… σκαλιά της εκκλησίας.  Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media φαίνεται ο DJ να παίζει μουσική με φόντο την εκκλησία, ενώ από κάτω οι παρευρισκόμενοι χόρευαν και διασκέδαζαν.

Όπως είχε ανακοινωθεί από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, το street πάρτι θα γινόταν στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή, ωστόσο τελικά κατέληξε να γίνεται μπροστά στην είσοδο του ναού.

Η πρόσκληση για το πάρτι

Στη λεζάντα της ανάρτησης του ΚΕΜ για την εκδήλωση αναφερόταν:

«Λαμπρινή Street Party το Σάββατο! Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς. Σάββατο 20/12, στις 19:00, Πλατεία Αγίου Ανδρέα Κοντινός σταθμός: Άνω Πατήσια Η δράση είναι δωρεάν. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης “Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων” / Υποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”, ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Δείτε βίντεο από το πάρτι

