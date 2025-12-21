Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση»

  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε πως «δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση».
  • Ο παρουσιαστής υπογράμμισε ότι η στάση του αποτελεί «αμιγώς προστασία της δουλειάς μου», καθώς πρέπει «να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τις τηλεοπτικές εκπομπές».
  • Εξέφρασε τη συμπάθειά του για τον Fipster, ενώ αποκάλυψε πως «προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον Γιώργο Λιάγκα εκπομπή αλλά δεν τα καταφέραμε».
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!».

«Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στον Fipster που είναι ένα καταπληκτικό παιδί και τον συμπαθώ και κάνει καταπληκτική δουλειά. Πίσω από τα podcast κρύφτηκαν τόσα χρόνια, πολλές συνεντεύξεις με κάμερα. Πήγα στην Μαρία Σολωμού γιατί είχαμε την ίδια εταιρεία που διαφημίζαμε. Όχι ότι δεν θέλω να ξαναπάω, δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση. Θα ήθελα να πάω σε όλα τα podcast, vidcast αλλά όταν η τηλεόραση παίρνει το vidcast και το παίζει, τότε η τηλεόραση παθαίνει κακό. Αν είναι να γίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε τηλεόραση, να δουλεύουν τόσοι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών. Πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τις τηλεοπτικές εκπομπές», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Είναι αμιγώς προστασία της δουλειάς μου, έτσι το βλέπω. Υπάρχουν φοβερά παιδιά που κάνουν καταπληκτικές συνεντεύξεις. Πρέπει να κρατήσουμε την τηλεόραση ως ένα τηλεοπτικό προϊόν. Γιατί να μη στηρίξω ένα προϊόν που εργάζονται 55 άτομα; Να δώσω συνέντευξη αλλά να μην παιχτεί στην τηλεόραση. Όλα αυτά που κάνουν στο διαδίκτυο, τα έχει κάνει η τηλεόραση χρόνια πριν. Η τηλεόραση να μην εφοδιάζεται από το διαδίκτυο», συνέχισε.

Για τον Γ. Λιάγκα: «Α Όσο κάνω αυτή τη δουλειά δεν μπορώ να κρίνω συνάδελφους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον Γιώργο Λιάγκα εκπομπή αλλά δεν τα καταφέραμε».

