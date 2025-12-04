Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πριν κάνω παιδί, έλεγα ότι δεν θα γίνω από αυτούς τους γονείς που θα του παίρνουνε πολλά δώρα»

Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο αγαπημένος παρουσιαστής, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στα σχέδια που κάνει με την οικογένειά του, για τις γιορτινές μέρες που πλησιάζουν. Επίσης, μίλησε για το θέμα των δώρων που κάνουν οι γονείς στα παιδιά, αποκαλύπτοντας τα όσα σκεφτόταν πριν γίνει πατέρας και την στάση που προσπαθεί τελικά να κρατήσει ο ίδιος με τον γιο του.

Αρχικά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε στις δηλώσεις του πως: «Φέτος τα Χριστούγεννα ίσως πάμε ένα ταξίδι έτσι κάπου εκτός, και λίγο με τον Αναστάση που θα περάσουμε την Πρωτοχρονιά».

Μιλώντας για το θέμα των δώρων, ο παρουσιαστής εξήγησε ότι: «Να σας πω λίγο κάτι, αυτή η ιστορία με τα δώρα, ενώ πριν κάνω παιδί έλεγα ότι εμείς μεγαλώσαμε με ένα δώρο και δεν θα γίνω από αυτούς τους γονείς που θα του παίρνουνε πολλά δώρα, δεν θα τον κακομάθω, δεν θα μπω σε αυτή την διαδικασία, θα του μάθω να το εκτιμάει το δώρο, δεν γίνονται όλα αυτά!

Είναι μία ιστορία που προσπαθείς να κρατήσεις μία ισορροπία. Από τη μία να μην του κάνεις κακό και να τον κακομάθεις, σε όλα να του λες ναι. Από την άλλη κάθε φορά που τον βλέπεις, είναι αυτά τα ματάκια που σου λένε “σε παρακαλώ, πάρε μου αυτή την φόρμα που την φοράνε όλοι”».