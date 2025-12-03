Νένα Μεντή για τον θάνατο του πρώτου της συζύγου: «Όταν πέθανε σκέφτηκα να φύγω από την ζωή»

Η Νένα Μεντή ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids». Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία εργάζεται σχεδόν 60 χρόνια στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, μεταξύ άλλων στην συνέντευξή της αναφέρθηκε στην απώλεια του πρώτου της συζύγου και συναδέλφου της, Κώστα Στυλιάρη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το 1975. Μάλιστα, η καλλιτέχνις εξήγησε πως μετά τον θάνατό του είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

Μιλώντας για τον Κώστα Στυλιάρη, η Νένα Μεντή εξομολογήθηκε πως: «Πέθανε 34 ετών. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να φύγω από την ζωή. Με βοήθησε η δύναμη και το σπίτι μου. Ήταν η δύναμη που έχω μέσα μου, ο κάθε άνθρωπος έχει μία δύναμη».

«Το θέατρο με βοήθησε τότε και η δύναμη του ότι για κάποιο λόγο έχω έρθει εδώ πέρα, που μπορεί να είναι καλό να ζήσω. Τι εννοούσα δηλαδή εγώ, να βρω έναν άνθρωπο, όχι τότε, να κάνω ένα παιδί ίσως αργότερα, που δεν το ήθελα, στα 36 μου ήρθε. Να ζήσω βασικά!», συνέχισε η ηθοποιός.