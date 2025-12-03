Νένα Μεντή για τον θάνατο του πρώτου της συζύγου: «Όταν πέθανε σκέφτηκα να φύγω από την ζωή»

Σύνοψη από το

  • Η Νένα Μεντή, καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», αναφέρθηκε στην απώλεια του πρώτου της συζύγου, Κώστα Στυλιάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1975 σε ηλικία 34 ετών.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μετά τον θάνατό του είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της, δηλώνοντας: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να φύγω από την ζωή».
  • Όπως ανέφερε, τη βοήθησε η εσωτερική της δύναμη και το θέατρο να συνεχίσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νένα Μεντή

Η Νένα Μεντή ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids». Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία εργάζεται σχεδόν 60 χρόνια στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, μεταξύ άλλων στην συνέντευξή της αναφέρθηκε στην απώλεια του πρώτου της συζύγου και συναδέλφου της, Κώστα Στυλιάρη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το 1975. Μάλιστα, η καλλιτέχνις εξήγησε πως μετά τον θάνατό του είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

Μιλώντας για τον Κώστα Στυλιάρη, η Νένα Μεντή εξομολογήθηκε πως: «Πέθανε 34 ετών. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να φύγω από την ζωή. Με βοήθησε η δύναμη και το σπίτι μου. Ήταν η δύναμη που έχω μέσα μου, ο κάθε άνθρωπος έχει μία δύναμη».

«Το θέατρο με βοήθησε τότε και η δύναμη του ότι για κάποιο λόγο έχω έρθει εδώ πέρα, που μπορεί να είναι καλό να ζήσω. Τι εννοούσα δηλαδή εγώ, να βρω έναν άνθρωπο, όχι τότε, να κάνω ένα παιδί ίσως αργότερα, που δεν το ήθελα, στα 36 μου ήρθε. Να ζήσω βασικά!», συνέχισε η ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Fitch: Τι λέει ο οίκος για τις δημοσιονομικές πιέσεις της Ελλάδας του 2026

Πληρωμές ύψους 1,2 δισ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες: Ποιοι πληρώνονται εντός του μήνα, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αναστάσιος Ράμμος: «Θα ονομάσουμε την κόρη μας Παναγιώτα, από την μαμά μου – Λογικά του χρόνου θα γίνει γαμοβάπτιση»

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Αναστάσιος Ράμμος. Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμ...
16:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Βούρος: «Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Στέφανος, συνειδητά πια ασχολήθηκα με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ήταν το πρωί της Τετάρτης (3/12) ο Γιάννης Βούρος. Ο...
15:49 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου – Τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά με εμένα»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να απέχει από την τηλεόραση, ενώ τόσ...
14:33 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα στο Καλλιμάρμαρο – Το αυτοκίνητό της δεν είχε πινακίδες

Η Βάνα Μπάρμπα νωρίς το πρωί ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κλήση της Τροχαίας για το αυτοκίνη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»