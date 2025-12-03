Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου – Τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά με εμένα»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να απέχει από την τηλεόραση, ενώ τόσο οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και οι δημόσιες εμφανίσεις της, είναι μετρημένες. Η αγαπημένη παρουσιάστρια επέλεξε το βράδυ της Τρίτης (2/12) να πραγματοποιήσει μία έξοδο και στη διάρκεια αυτής μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν την εκδήλωση.

Μιλώντας για την τηλεοπτική της αποχή, η Αντελίνα Βαρθακούρη εξήγησε ότι: «Έφυγα από την τηλεόραση πάρα πολύ συνειδητά. Το αν μου λείπει; Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να πω “αχ”, αυτή η ενέργεια. Το να γυρίσω ξανά είναι ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος και πραγματικά να αξίζει.

Αποφασίσαμε από κοινού με τον σύζυγό μου, ότι επειδή εκείνος στη δική του την οικογένεια είχε κάποια βιώματα, ο μπαμπάς του δούλευε πάρα πολύ, ήθελε επειδή και εκείνος δουλεύει πάρα πολύ να μπορούν τα παιδιά να έχουν έναν γονιό που θα είναι στο σπίτι πιο ενεργός».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μίλησε για το δικό της ταξίδι με την απώλεια κιλών, αναφέροντας πως: «Όταν αποφάσισα να σταματήσω την τηλεόραση, με κοίταξα στον καθρέφτη και δεν με έβρισκα. Πουθενά! Δεν με αναγνώριζα. Είχα χάσει την ισορροπία μου, είχα χάσει την Αντελίνα. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και τα κιλά.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι όπως αυτός αισθάνεται ευτυχισμένος και καλά με τον εαυτό του. Εγώ δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου. Τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά με εμένα!

Διαβάζω πάρα πολλά σχόλια, που πολύ εύκολα για ανθρώπους που έχουν αδυνατίσει θα γράψουν “ενέσεις!”. Πόσο άδικο είναι για ανθρώπους που έχουν χάσει τα κιλά τους πολύ πριν βγει η ένεση, χρόνια πριν, που έχαναν 10,20,30,40 κιλά, να λες “αυτό είναι”. Είναι ταξίδι ζωής και ψυχής το να χάσεις τα κιλά σου και είναι άδικο».