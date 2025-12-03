Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα στο Καλλιμάρμαρο – Το αυτοκίνητό της δεν είχε πινακίδες

Σύνοψη από το

  • Η Βάνα Μπάρμπα ενημερώθηκε τηλεφωνικά για κλήση της Τροχαίας.
  • Το αυτοκίνητό της βρέθηκε παράνομα παρκαρισμένο στο Καλλιμάρμαρο χωρίς πινακίδες.
  • Οι Αστυνομικοί την ταυτοποίησαν μέσω του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Βάνα Μπάρμπα
Φωτογραφία: INTIME

Η Βάνα Μπάρμπα νωρίς το πρωί ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κλήση της Τροχαίας για το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε αφήσει στο Καλλιμάρμαρο χωρίς πινακίδες.

Όπως ανέφερε ο Ξενοφώντας Σκιντζής στην εκπομπή, Super Κατερίνα: «Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Εκεί είδαν τον αριθμό πλαισίου ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει. Την καλούν και απαντά η Βάνα Μπάρμπα».

Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες, ενώ της έκοψαν κλήση και για παράνομο παρκάρισμα.

Η πρωινή εκπομπή, λίγη ώρα μετά το συμβάν, προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ηθοποιό, η οποία δεν απάντησε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το 2027 – Τι είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:16 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά – Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη μετά τη δήλωση του δικηγόρου των δύο κατηγορουμένων ...
10:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα» – Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σήμερα, Τετάρτη (3/12) είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε...
01:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θέμις Μπαζάκα: «Σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, η Θέ...
01:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Κατσανδρή: «Ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα στο Παρίσι – Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια»

Η Μαρία Κατσανδρή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Nig...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»