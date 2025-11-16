Βάνα Μπάρμπα: «Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε στο Τιμπουκτού»

Η Βάνα Μπάρμπα εργάζεται πάνω από 30 χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε έξοδό της και εκείνη αναφέρθηκε στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στην Ελλάδα και στην ντροπή που ένιωσε στη διάρκεια της παρουσίας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο.

Όταν ρωτήθηκε για τις πρόβες που δεν πληρώνονται οι ηθοποιοί, η Βάνα Μπάρμπα απάντησε ότι: «Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα δεν πληρώνονται γενικά, δυστυχώς. Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε στο Τιμπουκτού. Είμαστε λίγο καλύτερα από την Αλβανία προφανώς. Δεν το λέω ρατσιστικά με την Αλβανία. Με ενοχλεί το ότι δεν είμαστε Ευρώπη».

«Τώρα πήγα στο Φεστιβάλ στο Τορίνο και ντράπηκα που όλοι οι ηθοποιοί ήταν με έναν ατζέντη. Πείτε μου εμείς που χτυπάμε μόνοι μας πόρτες, που μόνοι μας κάνουμε τις παραγωγές… Καμία φορά μου λένε νέα παιδιά ότι γίνονται ηθοποιοί και λέω: “Θεέ μου να τα έχει καλά ο Θεός”. Δηλαδή να τους δίνει δύναμη να αντέχουν», πρόσθεσε η ηθοποιός.