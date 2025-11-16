Λάκης Γαβαλάς για Παπαγεωργίου – Χριστοπούλου: «Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί μεγαλοποιούν τα πράγματα – Στο τέλος θα λυθεί»

Enikos Newsroom

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας τη μήνυση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο και παρουσιάστρια συνεργαζόταν για χρόνια με την artist manager και είχαν αναπτύξει μία πολύ δυνατή φιλική σχέση, με την είδηση του τέλους της κοινής επαγγελματικής τους πορείας και στη συνέχεια της δικαστικής τους διαμάχης, να προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον μίας μεγάλης μερίδας του κόσμου.

Ο Λάκης Γαβαλάς, ερωτηθείς από δημοσιογράφο εκπομπής του Mega, για την αγωγή του ενός εκατομμυρίου, είπε ότι: «Όπως έχει καταντήσει η ζωή μας, τόσο πανάκριβη, 1 εκατομμύριο για μένα, είναι μια μέρα στο Ντουμπάι, γι’ αυτό και δεν πάω».

«Εάν κάποιος θωρεί ότι η ζημιά του είναι αντίστοιχη ενός οποιουδήποτε ποσού, όχι ποσού μπορεί να χρωστάει ή να οφείλει, αλλά αυτό που θα έχανε από κάποιες συνεργασίες, φυσικά, ναι μπορεί να το διεκδικήσει», συμπλήρωσε ακόμη, τονίζοντας ότι: «Μια χαρά ήταν η ‘Ηλιάνα, είναι μια χαρά γενικά».

Τέλος, ο ίδιος υπογράμμισε πως «στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί τα μεγαλοποιούν τα πράγματα. Τις θεωρώ πολύ μαγκάκια και τις 2 γυναίκες και θα δείτε ότι στο τέλος θα λυθεί υπέροχα και όλοι θα είμαστε μια χαρά».

 

