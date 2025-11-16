Ρούμπιο σε Φιντάν: Ο νόμος CAATSA δεν αφήνει περιθώρια υπαναχώρησης για τα F-35

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να ομολόγησε στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν ότι ο νόμος CAATSA για τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να υπαναχωρήσει από τη θέση της, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό A Haber, ο Χακάν Φιντάν, ερωτηθείς για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, υποστήριξε ότι όταν στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ο νόμος CAATSA δεν πρέπει να βαρύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία και έδωσε σχετική οδηγία στην κυβέρνησή του.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είπε συνομιλώντας μαζί του: «Ήμουν γερουσιαστής, ήμουν από την πλευρά που ψήφισε τον νόμο. Τώρα είμαι εκτελεστικός, ήρθα στην πλευρά της διοίκησης. Είμαι υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ) μου έδωσε μια οδηγία να την εφαρμόσω. Τώρα κοιτάζω το κείμενο. Έχουμε γράψει ένα κείμενο τέτοιο που η διοίκηση δεν μπορεί να κουνηθεί από τη θέση της».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, όσο υπάρχει καλή θέληση στις μεταξύ σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ μπορούν να βρεθούν λύσεις. «Ελπίζω», συνέχισε, «ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις σε αυτό το θέμα, για τις οποίες δηλαδή έχει εκφράσει τη βούλησή του και ο πρόεδρός μας. Θα ενημερώσουμε την κοινή γνώμη όταν έρθει η ώρα».

Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν το σημαντικό είναι το εξής: «Η Αμερική, σε αντίθεση με τον Μπάιντεν, έχει την πρόθεση να το λύσει. Ο κ. Τραμπ έχει δώσει εντολή για αυτό το θέμα, έχει εκφράσει τη βούλησή του. Παρακολουθούμε το θέμα […] Ελπίζουμε να το λύσουμε το συντομότερο δυνατόν».

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της άμυνας SAFE, ο Χακάν Φιντάν παραδέχτηκε ότι υπάρχουν εμπόδια εξαιτίας των αντιρρήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, που πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. «Η χρήση όμως των υπόλοιπων πόρων των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ και, από την άλλη, η συνεχής ίδρυση εταιρειών και η σύναψη συνεργασιών των εταιρειών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους ικανοποιητικά» συμπλήρωσε.

Όπως είπε, υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας στο θέμα αυτό.

Σε διπλωματικό δε επίπεδο η Τουρκία δραστηριοποιείται, σημείωσε, όσον αφορά τον ρόλο της στη συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.