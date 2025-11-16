Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών καζίνο: «Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα, τι αποκαλύψεις θα βγουν» λέει ο Σπύρος Μαρτίκας 

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, υπογραμμίζοντας ότι την Δευτέρα αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας ακόμα περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με την δράση του κυκλώματος που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, αποσπώντας από ανυποψίαστα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Δεν θα το πιστεύετε. Στο Instagram έχουν γίνει από χθες τεράστιες αποκαλύψεις. Είχαν πολύ πλούσια και γενναιόδωρη δράση οι εγκληματίες, με τρομερά στημένο και ευφυές κόλπο. Θα πληρώσουν τα πάντα. Αναμένουμε την απόφαση. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, την Τρίτη περιμένουμε την απόφαση από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα της Κορίνθου για την τύχη της οργάνωσης», δήλωσε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Οι αποκαλύψεις που θα γίνουν αφορούν στην δράση του κυκλώματος, όπως ακόμη υπογράμμισε ο κ. Μαρτίκας, ενώ συμπλήρωσε: «Ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα, που θα αποκαλυφθούν αύριο αυτά για το συγκεκριμένο θύμα, έχασε 400.000 ευρώ».

Τι είπε για την οικογένεια Παντελίδη

«Είχα δεχθεί απειλές ακόμη και για την ίδια μου τη ζωή αν μιλήσω. Είναι μία εγκληματική οργάνωση που έχει εκτελεστές, μπράβους. Έχω κι άλλα θύματα που θα τα οδηγήσω εκεί που πρέπει για να πληρώσουν», σημείωσε ακόμη ο ίδιος σχετικά με τις απειλές που δέχτηκε.

Τέλος, σχολίασε και τις δηλώσεις του δικηγόρου του επιχειρηματία που κατηγορείται για τις απάτες, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα: «Ήταν όλη την ώρα μαζί, δεν θα μπορεί να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, όχι τον εγκληματία κουμπάρο του. Θα χρειαστούν και οι δύο άλλους δικηγόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Μαρτίκας θα πει, “η πλάκα μου”»

Αποκαλυπτικά είναι τα αποσπάσματα από διαλόγους μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ένα από αυτά, γίνεται συζήτηση μεταξύ μέλους και του υπαρχηγού της οργάνωσης και μιλούν για τον Στέλιο Μαρτίκα, ο οποίος έπεσε θύμα τους, και του αφαίρεσαν μέσω εικονικής ληστείας πλάκες χρυσού.