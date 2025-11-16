Τηλεφωνικές απάτες: «Εισπράκτορας» στο κύκλωμα ήταν ο αδελφός της πρώην αθλήτριας ενόργανης που συνελήφθη – Έχει αναγνωριστεί από θύμα

Στη σύλληψη 45 ατόμων που συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους προχώρησαν οι αρχές, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, και συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με πλήρη δομή εταιρείας. Παρά το χτύπημα από την ΕΛ.ΑΣ., καταγράφονται ακόμη περιστατικά από ομάδες που φαίνεται να συνεχίζουν αντίστοιχες μεθόδους.

Ποια είναι η 37χρονη αθλήτρια

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία 37χρονη αθλήτρια, η οποία είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Μάλιστα, ο αδελφός της φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύμα ως το άτομο που είχε αρπάξει τιμαλφή μέσα από σπίτι κατά τη διάρκεια μίας από τις απάτες. Παράλληλα, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της γυναίκας με τον αδελφό της και άλλα άτομα, που αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, η 37χρονη αθλήτρια, που είναι κάτοικος βορείων προαστίων, αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των συγκατηγορουμένων της, ενώ αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η 37χρονη που συνελήφθη είναι Ελληνίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής που διαγωνίστηκε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008, ενώ είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κέρδισε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παράλληλα, έχει κερδίσει και πολλά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Η καλύτερη εμφάνισή της ήταν στην ομαδική ενόργανη γυμναστική όπου έλαβε μια υψηλή βαθμολογία ως προς την δυσκολία της χορογραφίας.

Το 2021 το όνομά της βρέθηκε μεταξύ δεκάδων άλλων αθλητριών που είχαν καταγγείλει κακομεταχείριση και σωματική βία, σε μικρή ηλικία, στις προπονήσεις τους. Μιλούσαν για ένα «κοινό μυστικό» σε ό, τι αφορά τις προπονητικές μεθόδους, κάνοντας λόγο για σωματικές τιμωρίες, υποχρεωτικές νηστείες, εκβιασμούς, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

«Οι τιμωρίες ήταν πχ για τα κιλά. Για λίγα παραπάνω γραμμάρια το παιδί έτρεχε σε όλη την προπόνηση έξω από το γυμναστήριο στο κρύο. Κάποιος που μπορεί να ήταν τραυματίας τον έβαζαν να κάνει προπόνηση ή να κατεβαίνει σε αγώνες. Έχω δει να τραβάνε αθλητές από τα μαλλιά. Υπήρχε μεγάλος φόβος και γι’ αυτό τα παιδιά δεν μπορούσαν να μιλήσουν στους γονείς τους», ανέφερε τότε σε συνεντεύξεις της.

Οι 40 τηλεφωνητές και τα 150 «επιχειρησιακά» κινητά

Η δράση του οργανωμένου δικτύου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Η οργάνωση διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ), λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, αποσπούσαν: κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι» δήθεν για παγίδευση απατεώνων.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα.

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από την εξάρθρωση του κυκλώματος: