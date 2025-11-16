Τα 4 ζώδια που δέχονται ευλογίες από το σύμπαν – «Ένας κύκλος κλείνει και η ηρεμία επιστρέφει στη ζωή σας»

Στις 16 Νοεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια δέχονται τις ευλογίες που τόσο χρειάζονταν από το σύμπαν. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία μας υπενθυμίζει τα παλιά τραύματα που κουβαλάμε, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να τα θεραπεύσουμε με απαλή, γλυκιά ενέργεια.

Την Κυριακή αυτή, νιώθουμε καθαρά ότι επιβιώσαμε, μάθαμε και εξελιχθήκαμε.

Η θεραπεία έχει ήδη ριζώσει μέσα μας και η ηρεμία αρχίζει να κυριαρχεί . Για τα συγκεκριμένα ζώδια, αυτή η περίοδος της ανάδρομης πορείας θα φέρει αποκατάσταση του εαυτού τους, επιστροφή στην ισορροπία και στην εσωτερική δύναμη. Έχουμε πια αφομοιώσει τα μαθήματα του παρελθόντος. Ο κύκλος κλείνει και η ανταμοιβή έρχεται με τη μορφή ήρεμης, σταθερής δύναμης.

Τα 4 ζώδια που δέχονται τις ευλογίες του σύμπαντος

Ταύρος,

Καρκίνος,

Λέων,

Σκορπιός

Ταύρος

Το τρίγωνο Ήλιου-Δία σάς δίνει την ευκαιρία να δείτε πόσο δρόμο έχετε διανύσει, Ταύρε. Η συναισθηματική δουλειά που έχετε κάνει δεν έχει περάσει απαρατήρητη από το σύμπαν. Σας περιμένει μια ήσυχη ανταμοιβή, μια αίσθηση ανακούφισης και ολοκλήρωσης που θα συμβεί στις 16 Νοεμβρίου.

Η ευλογία που θα λάβετε εμφανίζεται ως καλοσύνη ή μια χάρη που σας κάνει κάποιος ξαφνικά. Δεν υπάρχει παραμονή μοναξιάς. Στην πραγματικότητα, νιώθετε αρκετά ευτυχισμένοι που απλά είστε εδώ.

Η θεραπεία έρχεται με απλούς τρόπους και μπορείτε να ανοίξετε την καρδιά σας σε αυτήν και να αποδεχτείτε τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται πλέον να διορθώνετε τα πάντα. Η ζωή νιώθετε ότι έχει ισορροπήσει ξανά, και είναι ένα καλό συναίσθημα.

Καρκίνος

Το τρίγωνο Ήλιου-Δία καταπραΰνει την ψυχή, και για εσάς, αυτό σημαίνει την απελευθέρωση μεγάλης συσσωρευμένης έντασης. Είναι ώρα να χαλαρώσετε, Καρκίνοι. Κρατιέστε σφιχτά εδώ και καιρό, αλλά τώρα μπορείτε να εκπνεύσετε.

Αυτό που κάποτε σας πλήγωνε δεν έχει πλέον δύναμη πάνω σας!

Στις 16 Νοεμβρίου, το σύμπαν σάς δείχνει ότι τα πράγματα πρόκειται να γίνουν πολύ άνετα. Αυτήν την Κυριακή, κάτι σας θυμίζει πόσο αγαπημένοι και προστατευμένοι είστε πραγματικά, και αυτό ζεσταίνει την καρδιά σας αντί να τη ραγίζει.

Το δώρο εδώ είναι η συναισθηματική ελευθερία. Δεν είστε πλέον δεμένοι με το παρελθόν μέσω του πόνου, και αυτό σας κάνει να νιώθετε αρκετά τυχεροί για να αποδεχτείτε οτιδήποτε σας έρθει. Μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά χωρίς φόβο. Έτσι νιώθει κανείς όταν θεραπεύεται πραγματικά.

Λέων

Το τρίγωνο Ήλιου-Δία ανοίγει την καρδιά σας με έναν νέο τρόπο, Λέοντες. Θα συνειδητοποιήσετε ότι η συγχώρεση, ειδικά του εαυτού σας, είναι το κλειδί για την ειρήνη σας. Η περηφάνια δίνει τη θέση της στην αυτοσυμπόνια, και εκεί συμβαίνει η μαγεία.

Το να συγχωρήσετε τον εαυτό σας είναι σίγουρα ένα μεγάλο αίτημα, αλλά είναι επίσης τόσο ικανοποιητικό μόλις το αναλάβουμε.

Στις 16 Νοεμβρίου, θα νιώσετε κάτι να διαλύεται, ίσως τον δικό σας φόβο. Το σύμπαν καθρεφτίζει το κουράγιο σας πίσω σε εσάς, δείχνοντας ότι η δύναμή σας ήταν πάντα εκεί, μέσα στην ίδια σας την τρωτότητα.

Δεν χρειάζεται πλέον να αποδεικνύετε την αξία σας, και αυτό είναι το δώρο του σύμπαντος προς εσάς. Μπορείτε απλά να υπάρχετε και να είστε απολύτως καλά ως έχετε. Το παρελθόν χάνει τον έλεγχό του, και το φως σας λάμπει ακόμα πιο φωτεινά λόγω όσων έχετε υπομείνει.

Σκορπιός

Το τρίγωνο Ήλιου-Δία σάς φέρνει βαθιά συναισθηματική απελευθέρωση. Έχετε αντιμετωπίσει σκιές στο παρελθόν, Σκορπιοί, αλλά αυτήν τη φορά δεν τις πολεμάτε. τις κάνετε φίλες. Η θεραπεία έρχεται μέσω της αποδοχής, όχι του ελέγχου. Στις 16 Νοεμβρίου, θα αισθανθείτε ότι κάτι μέσα σας έχει μαλακώσει.

Ένας πόνος που κάποτε τον νιώθατε έντονο τώρα μοιάζει μακρινός, σαν μια καταιγίδα που επιτέλους πέρασε. Έχετε ανακτήσει την ειρήνη σας και δεν υποχωρείτε. Η δύναμη χωρίς αγώνα είναι το δώρο σας από το σύμπαν.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε ξανά τη διαδικασία της ζωής. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη ροή επειδή η ροή μοιάζει φυσική και προορισμένη να συμβεί. Η δύναμη που κατέχετε τώρα είναι βαθιά σοφή.