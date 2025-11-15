Μια νέα σημαντική περίοδος αρχίζει για 3 ζώδια – «Ήρθε η ώρα να προχωρήσετε, αφήνοντας πίσω την παλιά εκδοχή του εαυτού σας»

Ξεκινώντας στις 15 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια νέα δυναμική εποχή. Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Ουρανό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή διέλευση για σημαντικές αναλαμπές, ξαφνικές ιδέες και εσωτερικές αποκαλύψεις.

Ένα έντονο αίσθημα ανανέωσης πηγάζει από αυτή τη μεταβατική ενέργεια. Υπάρχει ένα στοιχείο θάρρους, και αυτά τα ζώδια το απολαμβάνουν στο έπακρο. Το Σάββατο, κάτι «κουμπώνει» μέσα μας και όλα αρχίζουν να βγάζουν ξανά νόημα. Αν έχουμε παραπονεθεί για ρουτίνα και βαρεμάρα, αυτή την ημέρα συνειδητοποιούμε ότι τελικά υπήρχε μια μέθοδος μέσα στην όλη τρέλα τελικά.

Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής δύναμης και κατεύθυνσης. Είναι σαν το σύμπαν να μας δίνει την άδεια να απελευθερωθούμε από τις παλιές εκδοχές του εαυτού μας. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με υπόσχεση. Ήρθε η στιγμή να εξελιχθούμε.

Μία νέα σημαντική περίοδος ξεκινά για τρία ζώδια

Ζυγός,

Σκορπιός,

Αιγόκερως

Ζυγός

Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό, σας βγάζει από τη ζώνη άνεσής σας με τον πιο συναρπαστικό τρόπο, Ζυγοί. Είστε τώρα έτοιμοι να κάνετε βήματα που κάποτε νιώθατε πως ήταν πολύ ριψοκίνδυνα. Είτε στον έρωτα, στη δουλειά, ή σε επίπεδο ενδοσκόπησης, θα νιώσετε ζωντανοί ξανά, ανανεωμένοι και έτοιμοι για επανεφεύρεση του εαυτού σας. Το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, θα βιώσετε μια απροσδόκητη διορατικότητα ή θα έχετε μία συνάντηση που αλλάζει την κατεύθυνσή σας.

Θα μπορούσε να είναι διακριτική ή εντυπωσιακή, αλλά σε κάθε περίπτωση, σας σπρώχνει πιο κοντά στην αλήθεια σας. Καθοδηγείστε προς την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα, Ζυγοί.

Αφήστε το “χατίρι” των άλλων και δείτε πού θα σας βγάλει αυτό. Το σύμπαν θέλει να κινηθείτε με κουράγιο, να εμπιστευτείτε τον δικό σας ρυθμό και να αγκαλιάσετε την ελευθερία που επιτέλους σας ανήκει.

Σκορπιός

Η 15η Νοεμβρίου θα είναι μια συναισθηματική ημέρα για εσάς, Σκορπιοί, αλλά κρατηθείτε γερά. Αυτό που έρχεται δεν είναι μόνο το καλύτερο για εσάς, αλλά είναι και αυτό που θέλετε. Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Ουρανό, σας δείχνει πόσο πιο ανάλαφροι θα νιώσετε όταν σταματήσετε να αντιστέκεστε σε αυτό που είναι γραφτό να αλλάξει.

Μεγάλες αλλαγές και διορατικές αποκαλύψεις έρχονται γρήγορα αυτή την περίοδο. Κάτι που κάποτε φοβόσασταν να χάσετε, δεν θα έχει πλέον σημασία, κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακούφιση που μπορείτε να φανταστείτε. Είστε έτοιμοι να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, Σκορπιοί, και νιώθετε ότι αυτό είναι το σωστό. Η δύναμή σας πηγάζει από την προθυμία σας να εξελιχθείτε.

Αυτή η διέλευση σηματοδοτεί την αρχή ενός απελευθερωτικού κύκλου για εσάς, και μπορείτε να παρατείνετε αυτόν τον κύκλο όσο επιθυμείτε. Έχετε αποβάλει ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον, και το σύμπαν ανταποκρίνεται ανοίγοντας νέο συναισθηματικό χώρο.

Αιγόκερως

Μια απροσδόκητη αίσθηση ελευθερίας έρχεται σε εσάς κατά τη διάρκεια του τριγώνου της Σελήνης με τον Ουρανό, και ειλικρινά, νιώθετε καλά. Συνήθως είστε προσεκτικοί με την αλλαγή, Αιγόκεροι, αλλά αυτή τη φορά νιώθετε αναζωογονημένοι αντί να αναστατώνεστε. Ίσως είστε πραγματικά έτοιμοι.

Στις 15 Νοεμβρίου, θα εκπλήξετε τον εαυτό σας λέγοντας ναι σε μια ευκαιρία ή ιδέα που κάποτε φαινόταν τραβηγμένη ή απλά δεν σας ταίριαζε. Αυτό δεν είναι απερισκεψία, Αιγόκεροι. Είναι εξέλιξη. Είστε έτοιμοι να σπάσετε το καλούπι σας.

Καταπληκτικό! Αυτή η διέλευση σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης. Αντιλαμβάνεστε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Αντίθετα, σημαίνει χτίσιμο με τους δικούς σας όρους. Συνεχίστε να προχωράτε, το μέλλον είναι δικό σας για να το καθορίσετε.