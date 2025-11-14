Τα 4 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία με τον ανάδρομο Ερμή – «Το σενάριο αλλάζει και οι τσέπες γεμίζουν»

Ο ανάδρομος Ερμής συνήθως δεν θεωρείται περίοδος ηρεμίας ή τύχης, γι’ αυτό ίσως προκαλεί έκπληξη ότι τέσσερα ζώδια πρόκειται να προσελκύσουν οικονομική αφθονία από τώρα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2025.

«Αντί για χάος, αυτός ο ανάδρομος Ερμής θα φέρει σε αυτά τα τέσσερα ζώδια κάποιες απίστευτες χρηματικές ευλογίες», εξήγησε σε βίντεο η αστρολόγος Camila Regina. «Σκεφτείτε χρήματα που είχατε ξεχάσει, κάποιον που επιτέλους σας αποπληρώνει ή ένα εγχείρημα στο οποίο είχατε επενδύσει και επιτέλους σας αποφέρει κέρδος».

Παρά τις παρανοήσεις γύρω από τις περιόδους του ανάδρομου Ερμή, αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα ζώδια, αυτή η διέλευση δεν είναι εναντίον σας, αλλά εκπληκτικά υπέρ σας με απροσδόκητους τρόπους. Σύμφωνα με τη Regina, «πράγματα που κάποτε ήταν κολλημένα επιτέλους θα αρχίσουν να κινούνται», και κάθε ένα από αυτά τα ζώδια θα βρεθεί σε καλύτερη θέση μετά τον ανάδρομο Ερμή από ό,τι ήταν πριν.

Τα 3 ζώδια προσελκύουν οικονομική αφθονία με τον Ανάδρομο Ερμή

Ζυγός,

Λέων,

Υδροχόος,

Κριός

Ζυγός

Ζυγοί, «αυτή η περίοδος του ανάδρομου Ερμή θα αναδιαμορφώσει και θα ξαναγράψει την ιστορία των χρημάτων σας», λέει η Regina. Αν έχετε μια ενδιαφέρουσα ιδέα που έχετε αφήσει στην άκρη, τώρα είναι η στιγμή να αρχίσετε να σχεδιάζετε τα επόμενα βήματα για να την υλοποιήσετε. Δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη επιτυχία, αλλά θα γνωρίσετε και ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πορείας που θα συνεχίσουν να σας στηρίζουν ώστε να πετύχετε.

«Άνθρωποι από το παρελθόν σας μπορεί να εμφανιστούν για να πληρώσουν για τις δεξιότητές σας», εξηγεί η Regina. «Είτε πρόκειται για γραφή, επιμέλεια, διδασκαλία», ο ουρανός είναι το όριο, προσθέτει η αστρολόγος.

Σαν μαγεία, η φωνή και οι δεξιότητές σας θα αρχίσουν να σας φέρνουν τα περισσότερα χρήματα από τώρα και στο εξής. Ακόμη και από τις πιο απλές συζητήσεις, περιμένετε να κερδίσετε πολλά χρήματα, καθώς η χαρακτηριστική γοητεία σας θα τεθεί σε δοκιμασία στο μέγιστο.

Λέων

«Λέοντες, κατά τη διάρκεια αυτού του ανάδρομου Ερμή, “το σπίτι σας και η ευτυχία σας θα γίνουν το χρυσωρυχείο σας», είπε η Regina. Χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε, το άγγιγμά σας είναι βέβαιο ότι θα μετατρέψει τα πάντα σε χρυσό. Ωστόσο, η αρχή θα γίνει με την ευτυχία σας και, το πιο σημαντικό, στην προσωπική και οικογενειακή σας ζωή.

«Αν σκεφτήκατε ποτέ να μετατρέψετε τα χόμπι σας σε χρήμα, τότε τώρα είναι η ώρα να το κάνετε», προτείνει η αστρολόγος. Είτε πρόκειται για ψήσιμο μπισκότων είτε για δημιουργία έργων τέχνης, οτιδήποτε αγγίζετε είναι βέβαιο ότι θα έχει επιτυχία.

Παράλληλα, μην σπαταλάτε ποτέ την ενέργειά σας σε ανούσια πράγματα. Αν νιώθετε ότι κάτι δεν αξίζει την ενέργειά σας, «εμπιστευτείτε αυτό το συναίσθημα και μην συμβιβαστείτε σε τίποτα», είπε η Regina.

Υδροχόος

Υδροχόοι, αν θέλετε να είστε επιτυχημένοι, ίσως είναι καιρός να εστιάσετε στο δίκτυό σας. Σύμφωνα με τη Regina, «αυτός ο ανάδρομος Ερμής σας φέρνει κέρδη μέσω της καριέρας σας και των ανθρώπων που γνωρίζετε».

Όποια προσφορά εργασίας κι αν χάσατε, να περιμένετε να επανέλθει. Ή μήπως εκείνη η επιχειρηματική ιδέα που κάποτε βάλατε σε παύση;

Σύμφωνα με τη Regina, «είναι ώρα να πατήσετε ξανά το play και να κάνετε επανεκκίνηση». Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε εσάς. Ωστόσο, το αν είστε πρόθυμοι να ανταποκριθείτε στην πρόκληση αυτή και να αναλάβετε δράση, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Κριός

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει οικονομική αφθονία κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή, αυτό είστε εσείς, Κριοί. Σύμφωνα με τη Regina, «ο ανάδρομος ξυπνάει τους κρυφούς “οίκους” σας για να βγάλετε χρήματα. Παλιές οφειλές μπορεί να εξοφληθούν και επιστροφές χρημάτων να εμφανιστούν από το πουθενά».

Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να μην παραμελήσετε τις επενδύσεις σας. Όποια κι αν είναι τα δημιουργικά ταλέντα που έχετε, να περιμένετε να σας φέρουν σημαντική απόδοση αυτή την περίοδο. Και μην ανησυχείτε για το αν είστε υπερβολικά «γενναιόδωροι» γι’ αυτό!

Όσο κι αν εκτιμάτε φίλους και οικογένεια, σε αυτή την περίπτωση μην κάνετε τίποτα δωρεάν. Αυτό, όχι μόνο θα σας κάνει πιο πλούσιους, αλλά θα φέρει συνολική αφθονία και ευτυχία στη ζωή σας μακροπρόθεσμα.